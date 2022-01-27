В начале декабря BioWare совместно с Lucasfilm объявили о том, что многообещающее дополнение Legacy of the Sith для пожилой, но всё ещё востребованной Star Wars The Old Republic, выйдет только в середине февраля. Как следствие, снабжение всем сопутствующим контентом также пришлось отложить. Но февраль уже почти наступил, поэтому разработчики собрались с силами и показали сюжетный трейлер аддона.
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Напомним, что в дополнении Legacy of the Sith нам предстоит отправиться на планету Манаан и раскрыть злодейский план ситха-отступника Дарта Малгуса. Его, кстати, в трейлере также показали.
Запуск дополнения назначен на 15 февраля.