Увидеть мы его должны были ещё пару месяцев назад.

В начале декабря BioWare совместно с Lucasfilm объявили о том, что многообещающее дополнение Legacy of the Sith для пожилой, но всё ещё востребованной Star Wars The Old Republic, выйдет только в середине февраля. Как следствие, снабжение всем сопутствующим контентом также пришлось отложить. Но февраль уже почти наступил, поэтому разработчики собрались с силами и показали сюжетный трейлер аддона.

Напомним, что в дополнении Legacy of the Sith нам предстоит отправиться на планету Манаан и раскрыть злодейский план ситха-отступника Дарта Малгуса. Его, кстати, в трейлере также показали.

Запуск дополнения назначен на 15 февраля.