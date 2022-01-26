Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
На ПК и консолях выйдет Little Orpheus — приключенческая игра про советского космонавта Ивана Ивановича
Он герой, вернувшийся из небытия.
анонсы и реклама
3070 ASUS отдают за копейки после обвала крипты
Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр
RTX 3060 подешевели сегодня на 20%
Обвал цен 3060 Ti после разговоров о запрете крипты
Rtx 3070 Gigabyte сегодня подешевела на 20%
<b>RX 6500XT в продаже</b>

Разработчики из студии The Chinese Room, которые ранее успели выпустить Everybody's Gone to the Rapture и Dear Esther, собираются в скором времени представить на ПК и консолях приключенческую игру Little Orpheus. Данный проект в 2020 году был выпущен в Apple Arcade, а теперь готовится к релизу на больших платформах. Стало известно, что Little Orpheus выйдет не только в Steam, но и в Epic Games Store (это если говорить о ПК).

реклама

Дата релиза приключенческой игры уже известна — 1 марта. На ПК и консолях выйдет не только базовая версия проекта, но и все её эпизоды, которые ранее выходили на iOS. Разработчики также пообещали выпустить игру с обновлёнными текстурами и анимациями. Little Orpheus, как утверждают её авторы, вдохновлена классическими фильмами «Земля, забытая временем» и «Синдбад».

Действие происходит в 1962 году: советский космонавт Иван Иванович возвращается из экспедиции, откуда его уже никто не ждал.

анонсы и реклама
-37 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле любой другой
<b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>
2060 12Gb подешевела на 21000р
Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела в 2 раза
-18 000р на MSI RTX 3070
3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Если вас заинтересовало данное сюжетное приключение, то не забудьте посмотреть занимательный трейлер.

#the chinese room #little orpheus
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Сказ о том, как я старый планшет андроидом прошивал (туда и обратно)
26
Большая зимняя распродажа лицензионных ключей c 90% скидками – Windows 11 стоит всего $15.60
Собираем оптимальный игровой ПК на противоречивой видеокарте AMD Radeon RX 6500 XT
38
Обзор игровой мыши ASUS TUF Gaming M5
10
Битва процессоров: Ryzen 7 5800Х VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti
31
Мои впечатления от игры Days Gone. Часть третья
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
16

Сейчас обсуждают

in_cognito
01:59
А прошивки разве не подписанные (как раз для защиты от изменений)?
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
VVi3ard
01:56
Майнеры просто подсуетились, глупо их обвинять, вы ещё лёд обвините за то что он скользкий. Люди (такие же как и ты) видят способ заработать денег и зарабатывают, ты бы тоже мог если бы не сидел на ж...
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
Егор Угадайте
01:54
Зачем ее с 6600 сравнивать если конкурент 6600 это 3060
Первые игровые тесты GeForce RTX 3050 продемонстрировали сильное отставание от Radeon RX 6600
in_cognito
01:52
Тут чел недавно тестил msi, там проводная сеть криво работала, зато wifi нормально. Не удивлюсь если и тут так-же будет.
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Force WiFi
VVi3ard
01:47
При этом проблема ещё в том что все новые карты отлично подходят для майнинга. А старые не выпускают или выпускают минимальными теражами. В итоге дорожали и старые карты котрые для майнинга не подходя...
Российские геймеры скупают игровые видеокарты со скидками до 36 000 р на фоне падения курса Эфира
zaithito
01:47
Жаль продал 1080Ti, мучится чтобы проходить ремастер 2 и 3 на 470 4Гб. не охота
Трейлер к скорому выходу фанатского ремастера Resident Evil 4
zaithito
01:45
С геймпадом пробовал - убится об стену. Нормально прошел их более ранний ремастер с отличным управлением клавой и мышью!
Трейлер к скорому выходу фанатского ремастера Resident Evil 4
Джо Джо
01:44
У меня 3 кредита уже и всю крипту проиграл на фьючерсах. Видимо ракета полетит без меня по ому что 4й кредит не одобрили(((((((
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
Джо Джо
01:42
Как в яндекс погоде эксперты))) биткоин стоит 30к но ощущается как 250к)
Биткоин перешёл к росту, а эксперты РБК ожидают подорожания до $200 000 из-за тренда «buy the dip»
Антон АРИЕЦ
01:40
45 норм резиденты супер для геймпада.
Трейлер к скорому выходу фанатского ремастера Resident Evil 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем