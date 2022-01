Он герой, вернувшийся из небытия.

Разработчики из студии The Chinese Room, которые ранее успели выпустить Everybody's Gone to the Rapture и Dear Esther, собираются в скором времени представить на ПК и консолях приключенческую игру Little Orpheus. Данный проект в 2020 году был выпущен в Apple Arcade, а теперь готовится к релизу на больших платформах. Стало известно, что Little Orpheus выйдет не только в Steam, но и в Epic Games Store (это если говорить о ПК).

Дата релиза приключенческой игры уже известна — 1 марта. На ПК и консолях выйдет не только базовая версия проекта, но и все её эпизоды, которые ранее выходили на iOS. Разработчики также пообещали выпустить игру с обновлёнными текстурами и анимациями. Little Orpheus, как утверждают её авторы, вдохновлена классическими фильмами «Земля, забытая временем» и «Синдбад».

Действие происходит в 1962 году: советский космонавт Иван Иванович возвращается из экспедиции, откуда его уже никто не ждал.

Если вас заинтересовало данное сюжетное приключение, то не забудьте посмотреть занимательный трейлер.