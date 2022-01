Сама церемония вручения должна пройти 23 марта.

Организаторы ежегодной независимой премии IGF Awards опубликовали списки финалистов в рамках семи основных номинаций. Церемония вручения наград должна пройти 23 марта, число претендентов перевалило за четыре сотни. Нынешняя IGF Awards станет уже 24-й по счёту.

Итак, в рамках главной номинации «Приз имени Шеймаса Макнелли» представлены следующие проекты:

Inscryption;

Unpacking;

Loop Hero;

The Eternal Cylinder;

Cruelty Squad;

Unsighted.

Достойны упоминания: Toem, Norco, Overboard!, Satumalia, Dodgeball Academia, Webbed, Fuzz Dungeon.

Номинация «Превосходство в дизайне»:

Inscryption;

Unpacking;

Overboard!;

Strange Horticulture;

Webbed;

Midnight Protocol.

Почётные упоминания: Loop Hero, Unsighted, Mini Motorways, Card Shark, KeyWe, Sunshine Heavy Industries.

Номинация «Превосходство в звуке»:

Toem;

Unpacking;

Jett: The Far Shore;

Mini Motorways;

Sable;

Inscryption.

Достойны упоминания: Severed Steel, A Musical Story, Death's Door, The Vale: Shadow of the Crown, Kena: Bridge of Spirits, Overboard!, The Wild at Heart.

«Превосходство в повествовании»:

Last Call;

Neurocracy;

Closed Hands;

Overboard!;

Inscryption;

Unpacking.

Достойны упоминания: Card Shark, Norco, The Big Con, Tux and Fanny, Opus: Echo of Starsong, Sable, Blackhaven.

«Превосходство в визуальной части»:

The Eternal Cylinder;

Behind the Frame: The Finest Scenery;

Papetura;

Fuzz Dungeon;

The Wild at Heart;

Jett: The Far Shore.

Достойны упоминания: Inscryption, A Musical Story, Kena: Bridge of Spirits, Saturnalia, Stonefly, Cris Tales.

«Лучшая студенческая игра»:

Cai Cai Balao;

Abriss — build to destroy;

Letter Lattice;

SmallLife;

Nainai’s Recipe;

Live Adventure.

Достойны упоминания: Astreia’s Gift, There You Are, The Bleeding Tree, dumpling.love, Lysfangha, Jivana, Hook Up, Come with Me.

«Новшество»:

Memory Card;

Okthryssia and Saturnia’s Bureaucratic Adventures;

Space Hole 2020;

Tux and Fanny;

Cruelty Squad;

Sparkles & Gems;

Fuzz Dungeon;

Cuccchi.

Почётные упоминания: Last Call, The Shape of Time, The Under Presents, ~Song of Homunculus~, Card Shark, The Vale: Shadow of the Crown.

Внимательный читатель успел заметить, что в большой части номинаций представлены Unpacking и Inscryption.