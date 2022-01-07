Мультсериал «Южный парк» давно перестал быть просто мультсериалом, а перерос в полноценную франшизу, по которой, в том числе, выпускают видеоигры. Партнёры создателей мультсериала уже выпустили проекты South Park The Stick of Truth и South Park Fractured but Whole, и вот, в перспективе в продаже появится третья крупная игра по мотивам.
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Подробностей проекта пока нет, однако из вакансий студии Question Games, занимающейся его производством, стало известно, что костяк коллектива состоит из ветеранов-разработчиков таких игр, как BioShock, Dishonored, BioShock Infinite, а также двух вышеперечисленных проектов по «Южному парку».
В настоящее время Question Games требуется ведущий дизайнер уровней, что прямо намекает на то, что проект находится на довольно ранних стадиях разработки, и что в обозримой перспективе подробностей о нём ждать не следует.