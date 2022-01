Ничего страшного. Главное, что создатели мультсериала им доверяют.

Мультсериал «Южный парк» давно перестал быть просто мультсериалом, а перерос в полноценную франшизу, по которой, в том числе, выпускают видеоигры. Партнёры создателей мультсериала уже выпустили проекты South Park The Stick of Truth и South Park Fractured but Whole, и вот, в перспективе в продаже появится третья крупная игра по мотивам.

Подробностей проекта пока нет, однако из вакансий студии Question Games, занимающейся его производством, стало известно, что костяк коллектива состоит из ветеранов-разработчиков таких игр, как BioShock, Dishonored, BioShock Infinite, а также двух вышеперечисленных проектов по «Южному парку».

В настоящее время Question Games требуется ведущий дизайнер уровней, что прямо намекает на то, что проект находится на довольно ранних стадиях разработки, и что в обозримой перспективе подробностей о нём ждать не следует.