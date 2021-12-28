Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Утечка: самурайский PlayStation-эксклюзив Ghost of Tsushima в феврале выйдет на PC
Это было бы правильно и своевременно.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок
-29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming

Как известно, в «консерватории» игрового направления Sony многое поправилось, в результате чего мы стали наблюдать планомерные релизы некогда PlayStation-эксклюзивных проектов на персональных компьютерах. Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, God of War (2018), Days Gone... По всей видимости, список будет продолжен, и в феврале нас ждёт пополнение в лице Ghost of Tsushima.

реклама

По крайней мере, такой информацией поделился интернет-магазин цифровых ключей Instant Gaming. Согласно сведениям его администрации, которые, как они утверждают, получены непосредственно от тех, кто предоставляют им ключи для продажи, данный тепло принятый публикой самурайский экшен выйдет на «персоналках» (через Steam) уже седьмого февраля.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-55000р на RX 6900XT Gigabyte Aorus
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Хотя к слухам всегда следует относиться настороженно и никогда не воспринимать их как истину в последней инстанции, но стоит отметить, что утечки о релизе Ghost of Tsushima на PC гуляют по Сети уже сравнительно давно. А если опыт работы со слухами и утечками нас чему-то и научил, то это тому, что на ровном месте они не появляются: нет дыма без огня, нет слуха без повода.

#ghost of tsushima
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

Геймеры устроили «бомбардировку» Ghost of Tsushima Director’s Cut на Metacritic
Ghost of Tsushima Director’s Cut уже доступна для прохождения
Критики в целом остались довольны «режиссёрской версией» Ghost of Tsushima
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
57
Почему я в 2022 году не буду покупать флагманы NVIDIA, а Radeon RX 6900XT считаю оптимальным выбором
63
В погоне за производительностью: процессоры – декабрь 2021
22
Создаем лютую систему жидкостного охлаждения на 1000Вт
250
Измеряем энергопотребление видеокарт Nvidia — KFA2 GeForce RTX 3060 Ti CORE
27
Игровая индустрия: итоги 2021 года — специальные номинации
21
Об NFT простыми словами: почему за это платят миллионы, что это вообще такое и каковы перспективы
21
Прощаемся с 2021 годом. Какими IT событиями запомнился уходящий год
14
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
11

Сейчас обсуждают

t-dirt
15:49
а с чего нвидии давать подробную документацию для красноглазых, если ей профита от этого ровно ноль? имею ввиду бесплатные версии линуха. что там насчёт платных корпоративных я не в курсах.
Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
Бракомес
15:49
Реально, просто купи и отбей за пару лет, оставляя комп включенным, когда не играешь. Вместо того, чтобы ныть под каждой новостью о майнерах.
Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
Ecowar
15:49
Опытный экономист Мишустин выдаст каждому мамкиному трейдеру-майнеру по криптобутылке.Никто не уйдёт.Все будут платить нологи
Центробанк РФ усилит контроль за денежными переводами, ощутимо усложнив жизнь майнерам и обменникам
t-dirt
15:47
естественно закрыта. кому охота конкурента поощрять. игр на вулкан не полным полно. мне на ум приходят разве что игори на движке ид тек. дальше ничего не припоминаю.
Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
Бракомес
15:45
ТС, Вы чересчур торопитесь, штампуя новости. Аж слова заглатываете, смысловой конструкт нарушается.
Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
t-dirt
15:45
так трансляция это не есть оптимизация ручками каждой игори.
Подробный гайд по грамотной установке и настройке Windows 10 21H2 на примере моего ПК
Legioner1804
15:45
HDD хоронить слишком рано. Даже дорогущие SSD не способны конкурировать с ними в долговечности. Мой ПК за два года уже четыре раза переезжал с места на место, имея на борту 4 HDD и 2 SSD + 1 nvme. Н...
Локдаун остановил работу предприятий Samsung, выпускающих половину годового объёма твердотельной памяти
Legioner1804
15:41
В Беларуси даже контакты первого уровня больше не считаются переносчиками. После того, как часть населения уехала за границу, спасаясь от репрессий, работать на предприятиях осталось почти некому.
Локдаун остановил работу предприятий Samsung, выпускающих половину годового объёма твердотельной памяти
Шешенбек Тант-Оглы
15:38
Да насрать на этого блохера, всех с наступающим новым годом ребята
Блогер обнаружил, что новый Core i9-12900K лишён поддержки технологии разгона Intel Adaptive Boost
Yuri Myakotin
15:38
1000мп даже среднеформатный Хасселблад за $20000+ не выдает - всего 100 реальных мегапикселей, 400 за счет комбинации 4 снимков.
Камера Samsung 200 Мп появится в Galaxy S23 и будет улучшаться в дальнейшем
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем