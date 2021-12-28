Как известно, в «консерватории» игрового направления Sony многое поправилось, в результате чего мы стали наблюдать планомерные релизы некогда PlayStation-эксклюзивных проектов на персональных компьютерах. Horizon Zero Dawn, Uncharted 4, God of War (2018), Days Gone... По всей видимости, список будет продолжен, и в феврале нас ждёт пополнение в лице Ghost of Tsushima.
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По крайней мере, такой информацией поделился интернет-магазин цифровых ключей Instant Gaming. Согласно сведениям его администрации, которые, как они утверждают, получены непосредственно от тех, кто предоставляют им ключи для продажи, данный тепло принятый публикой самурайский экшен выйдет на «персоналках» (через Steam) уже седьмого февраля.
Хотя к слухам всегда следует относиться настороженно и никогда не воспринимать их как истину в последней инстанции, но стоит отметить, что утечки о релизе Ghost of Tsushima на PC гуляют по Сети уже сравнительно давно. А если опыт работы со слухами и утечками нас чему-то и научил, то это тому, что на ровном месте они не появляются: нет дыма без огня, нет слуха без повода.