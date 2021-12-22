Хотя разработчиков игр порой есть, за что боготворить, но ничто человеческое им не чуждо: девелоперы и сами с удовольствием проводят время за видеоиграми, и сотрудники Naughty Dog — не исключение. В частности, под занавес 2021 года студия опубликовала в своём блоге материал, в котором сотрудники компании назвали свои самые любимые игры в этом году.
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Естественно, игры производства самой Naughty Dog авторы не называли — это было бы как минимум нескромно. Поэтому список получился следующим: Bugsnax, Deathloop, Fortnite, Frostpunk, The Dark Pictures House of Ashes, Inscryption, It Takes Two, Metroid Dread, Returnal.
Как отмечают разработчики, в каждой из вышеперечисленных игр есть своя изюминка, которая привлекает внимание и заставляет окунаться в их миры и с удовольствием их изучать. В конце блога Naughty Dog поздравила всех с наступающими праздниками, пожелала удачи и выразила надежду на встречу в следующем году. К слову, на PS5 в конце января выйдет сборник переизданий Uncharted 4 и Uncharted The Lost Legacy. На PC сборник тоже к выходу запланирован, но «позже»: предположительно, спустя пару месяцев после PS5.