Разработчики из студии Motion Twin выпустили трейлер The Queen and the Sea — первого дополнения для Dead Cells. Само DLC должно поступить в продажу 6 января, оно предложит игрокам стандартный для таких случаев набор контента: питомец, девять новых видов оружия, множество новых костюмов, противники и два биома.

В официальном описании к DLC есть следующие строки:

«Прорвитесь с боем через обломки затонувшего корабля, поднимитесь на вершину горящего маяка и сразитесь с самым опасным противником. Сможете? Тогда у вас появится шанс покинуть этот проклятый остров...

Это дополнение добавляет новый контент для финала игры и включает альтернативы Королевскому замку, Заброшенной винокурне и Тронному залу.»

Напомним, Dead Cells на сегодняшний день доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.