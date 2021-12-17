Разработчики из студии Motion Twin выпустили трейлер The Queen and the Sea — первого дополнения для Dead Cells. Само DLC должно поступить в продажу 6 января, оно предложит игрокам стандартный для таких случаев набор контента: питомец, девять новых видов оружия, множество новых костюмов, противники и два биома.
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В официальном описании к DLC есть следующие строки:
«Прорвитесь с боем через обломки затонувшего корабля, поднимитесь на вершину горящего маяка и сразитесь с самым опасным противником. Сможете? Тогда у вас появится шанс покинуть этот проклятый остров...
Это дополнение добавляет новый контент для финала игры и включает альтернативы Королевскому замку, Заброшенной винокурне и Тронному залу.»
Напомним, Dead Cells на сегодняшний день доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, Nintendo Switch, а также на мобильных устройствах под управлением iOS и Android.