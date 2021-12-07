В общем, всё случилось так, как и должно было случиться.

Для всех, кто следят за новостями игровой промышленности, не секрет, что Battlefield 2042 оказалась самой низкооценённой игрой серии: игроки недовольны изменёнными механиками игрового процесса, аляповатой системой специалистов, а также явным несоответствием размеров полей боя и размеров команд, из-за чего динамика геймплея слишком сильно «просела». В DICE по такому поводу уже с начала следующего года произойдут масштабные изменения со сменой руководства как студии, так и франшизы Battlefield, однако журналистам и инсайдерам всё же интересно, что привело к такому провалу новенькой части серии.

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И, кажется, ответ на этот вопрос найден. Авторитетный инсайдер Том Хендерсон, кредит доверия к которому после всех его сбывшихся «утечек» касательно Battlefield 2042 необычайно высок, со ссылкой на свои источники сообщил, что такому провалу не могло предшествовать какое-то одно неудачное решение. Мы имеем дело с целой чередой фатальных действий со стороны EA и DICE.

Так, по информации Хендерсона, в первую очередь виновато нежелание Electronic Arts принимать интересные идеи от разработчиков: сотрудники DICE генерировали новые геймплейные механики, но не имели творческой свободы, поскольку Electronic Arts требовала от них создания шутера-конкурента современным успешным проектам в данном жанре.

В частности, изначально предполагалось, что Battlefield 2042 станет королевской битвой: работа над игрой в таком формате продолжалась с ноября 2018-го, но впоследствии идею забраковали, и в начале 2020-го приступили к «переоборудованию» проекта под привычный для франшизы формат геймплея. В то время как наработки первых четырнадцати месяцев были реализованы во вторичном режиме Hazard Zone.

Свою роль сыграла и пандемия с удалённой работой: DICE перестала справляться с объёмом работы и попросила помощи. Так к производству Battlefield 2042 подключились «гонщики» из Criterion. Кроме того, негативную лепту в качество проекта внесло вызванное «удалёнкой» отсутствие возможности напрямую работать с консольным «железом».

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Также, по словам инсайдера, предполагалось, что в Battlefield 2042 будут и другие природные катаклизмы вроде наводнений и извержений вулканов, однако времени на них не хватило, в итоге решили сконцентрироваться на торнадо и песчаной буре. Если резюмировать всё вышесказанное, то основная проблема — жесточайшая нехватка времени, и перенос релиза на месяц, как видим, особой погоды не сделал.