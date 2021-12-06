Стало известно, что в период с 7 по 21 декабря состоится мероприятие Xbox Winter Game Fest — фестиваль, в рамках которого игроки смогут опробовать 35 демоверсий в раннем доступе на Xbox и Xbox Series X|S. Нечто подобное было уже в прошлом году, но только летом и называлась эта инициатива Summer Game Fest.
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Организаторы мероприятия собираются опубликовать полный список готовящихся демоверсий уже в ближайшее время. Точно известно, что на Winter Game Fest «засветятся» пять игр: The Tale of Bistun, Nobody Saves the World, Loot River, Death Trash и Blacktail. «Демки» создаются уже после завершения разработки проектов и представляют финальную версию геймплея — это важно понимать.
Само мероприятие Xbox Winter Game Fest приурочено к грядущей The Game Awards 2021.