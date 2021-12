Вот бы за качеством игр следили так же, как за «копированием» торговой марки.

Будучи одной из крупнейших игровых компаний в мире, Take-Two Interactive пристально следит за тем, чтобы никто случайно или умышленно не заработал лишний доллар за её, так сказать, счёт. В целях пресечения подобных действий сотрудники Take-Two то и дело отправляют жалобы на торговые марки, прямо или косвенно копирующие принадлежащие компании товарные знаки.

реклама

Как заметили внимательные пользователи Сети, с конца весны прошлого года Take-Two подала жалобы на многочисленные торговые марки, в названиях которых встречаются слова Rockstar, Rock, Star, Take Two, Mafia, Bully и прочие. Зашло всё настолько далеко, что в сентябре прошлого года под раздачу даже попала головоломка на двоих It Takes Two. Естественно, как показала история, для разработчиков из Hazelight всё закончилось хорошо, но сам прецедент как минимум забавный.

анонсы и реклама Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Слив 3060 Gigabyte - на сегодня это за копейки RTX 3080 MSI Gaming дешево - смотри цену MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки Упала цена RTX 3070 Asus после снижения крипты 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Дешевая 3070 Gigabyte - цена падает из-за снижения крипты <b>28 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр</b></b>

По всей видимости, поиском нарушений и отправкой жалоб на них занимаются не реальные сотрудники Take-Two, а роботы, нейросеть, причём крайне посредственного качества.