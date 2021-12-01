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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Take-Two Interactive так усердно жаловалась на похожие торговые марки, что под горячую руку попала даже головоломка It Takes Two
Вот бы за качеством игр следили так же, как за «копированием» торговой марки.
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Будучи одной из крупнейших игровых компаний в мире, Take-Two Interactive пристально следит за тем, чтобы никто случайно или умышленно не заработал лишний доллар за её, так сказать, счёт. В целях пресечения подобных действий сотрудники Take-Two то и дело отправляют жалобы на торговые марки, прямо или косвенно копирующие принадлежащие компании товарные знаки.

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Как заметили внимательные пользователи Сети, с конца весны прошлого года Take-Two подала жалобы на многочисленные торговые марки, в названиях которых встречаются слова Rockstar, Rock, Star, Take Two, Mafia, Bully и прочие. Зашло всё настолько далеко, что в сентябре прошлого года под раздачу даже попала головоломка на двоих It Takes Two. Естественно, как показала история, для разработчиков из Hazelight всё закончилось хорошо, но сам прецедент как минимум забавный.

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По всей видимости, поиском нарушений и отправкой жалоб на них занимаются не реальные сотрудники Take-Two, а роботы, нейросеть, причём крайне посредственного качества.

#take-two interactive
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