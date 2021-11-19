О том, что Star Wars The Old Republic в перспективе получит крупный аддон-расширение под названием Legacy of the Sith, нам известно ещё с начала июля этого года. Точной датой выхода разработчики долго не делились, но вот, заветный момент настал: продолжить свои приключения в SWTOR можно будет уже с 14 декабря.
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Сюжетная линия Legacy of the Sith продолжает общий сюжет Star Wars The Old Republic: нам предстоит раскрыть несомненно зловещие планы ситха-отступника Дарта Малгуса, попутно посетив водную планету Манаан. Помимо новой сюжетной линии игроков ждёт повышение максимального уровня персонажа до 80-го, улучшенная система создания персонажа, новые миссии для высокоуровневых персонажей, а также масса различных качественных улучшений в геймплее.
Напомним, что Star Wars The Old Republic в этом году отмечает десятилетие в полном здравии и в народной любви. Что, в общем-то, лучше любых слов характеризует качество проекта.