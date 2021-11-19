Пошла травля.

Похоже, середина—конец ноября в новостных разделах так или иначе связанных с играми ресурсов пройдут под вывеской «Activision Blizzard: настоящее и будущее». Ежедневно на тему горящего бурным пламенем скандала в отношении холдинга появляются по несколько новостей, и вот, очередной материал появился с подачи руководителя Xbox Фила Спенсера.

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Спенсер разослал по внутренним корпоративным каналам обращения к сотрудникам, в которых рассказал, что Xbox «оценит» дальнейшие отношения с Activision Blizzard. Из данной расплывчатой формулировки не следует ничего однозначно негативного, поэтому в сложившейся ситуации имеет смысл только ждать дальнейших заявлений руководства игрового подразделения Microsoft на этот счёт.

Ранее на тему подожжённого изданием The Wall Street Journal скандала в Activision Blizzard высказался руководитель Sony Interactive Entertainment Джим Райан, раскритиковавший компанию за то, что в ней происходит. Затем сотрудники и акционеры холдинга потребовали отставки его гендиректора Бобби Котика; пока что, правда, в смешных масштабах.

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Отметим, что доказательств предъявляемого журналистами обвинения в отношении Бобби Котика нет. Последнее, кстати, отдельно отметили в руководстве Activision Blizzard.