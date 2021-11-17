Действительно, давайте уберём с поста человека, благодаря которому получаем хорошие дивиденды.

Скандал вокруг Activision Blizzard не утихает, а даже наоборот — разгорается с новой силой. Оно и немудрено: вчера вечером журналисты The Wall Street Journal подбросили дровишек в эту печь, опубликовав статью, в которой приводят то, что они считают доказательствами недостаточной активности руководителя холдинга Бобби Котика в деле пресечения домогательств и притеснений по половому признаку.

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Сегодня сотрудники Blizzard уже провели забастовку, выдвинув «вотум недоверия» Бобби Котику, и вот, похоже, к народным волнениям присоединяются те, от чьего решения действительно что-то может зависеть — акционеры холдинга.

Как сообщает The Washington Post, отдельные акционеры выступили за отставку руководителя холдинга и двух членов совета директоров в лице Брайана Келли и Роберта Моргадо, которые работают в компании уже больше 24—26 лет. Свои требования акционеры призывают выполнить до 31 декабря текущего календарного года, а оставшихся акционеров — присоединиться. В случае неисполнения холдингом требований акционеры обещают проголосовать за смену состава совета директоров летом следующего года.

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Прежде чем бить тревогу и беспокоиться за тёплое кресло Бобби Котика, важно понимать, что у Activision Blizzard огромное количество акционеров, в том числе и мажоритарных, поэтому мелким держателям акций будет очень сложно изменить ситуацию в холдинге в направлении, которое они считают правильным. Будем следить за развитием событий. В общей сложности количество принадлежащих недовольным акционерам ценных бумаг холдинга составляет всего 0,6 %.