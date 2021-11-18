А сколько из них — акционеры? Ну, те, кто имеют право принимать решения.

Вокруг Activision Blizzard продолжают сгущаться тучки. Как сообщает издание The Washington Post, как минимум пятьсот сотрудников Activision Blizzard подписали петицию, в которой изложено требование отставки руководителя холдинга Бобби Котика. Как заявляют подписанты, гендиректор холдинга утратил их доверие, а всплывшая в результате расследования информация противоречит действиям, которые сотрудники ожидают видеть от высшего руководства компании.

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Сообщается, что в общей сложности в Activision Blizzard работает около девяти с половиной тысяч человек. Нетрудно догадаться, что 500 — это лишь незначительная часть недовольных, однако последние рассчитывают, что неравнодушные коллеги откликнутся на их призыв.

Согласно информации The Wall Street Journal, Бобби Котик скрывал перед советом директоров Activision Blizzard известные ему факты домогательств и притеснений сотрудников по гендерному признаку.

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Важно понимать, что истерика пока не имеет под собой никаких правовых оснований. Никаких доказательств вины Бобби Котика в том, что на него взвалили на днях журналисты The Wall Street Journal, нет, а по презумпции невиновности подозреваемый невиновен до тех пор, пока его вина не доказана. Видимо, сотрудники Activision Blizzard позабыли, что работают в правовом государстве, и самосуд в нём неуместен.