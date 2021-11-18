Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: петицию-призыв к отставке Бобби Котика подписали не менее пятисот сотрудников Activision Blizzard
А сколько из них — акционеры? Ну, те, кто имеют право принимать решения.
анонсы и реклама
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать

Вокруг Activision Blizzard продолжают сгущаться тучки. Как сообщает издание The Washington Post, как минимум пятьсот сотрудников Activision Blizzard подписали петицию, в которой изложено требование отставки руководителя холдинга Бобби Котика. Как заявляют подписанты, гендиректор холдинга утратил их доверие, а всплывшая в результате расследования информация противоречит действиям, которые сотрудники ожидают видеть от высшего руководства компании.

реклама

Сообщается, что в общей сложности в Activision Blizzard работает около девяти с половиной тысяч человек. Нетрудно догадаться, что 500 — это лишь незначительная часть недовольных, однако последние рассчитывают, что неравнодушные коллеги откликнутся на их призыв.

Согласно информации The Wall Street Journal, Бобби Котик скрывал перед советом директоров Activision Blizzard известные ему факты домогательств и притеснений сотрудников по гендерному признаку.

анонсы и реклама
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Важно понимать, что истерика пока не имеет под собой никаких правовых оснований. Никаких доказательств вины Бобби Котика в том, что на него взвалили на днях журналисты The Wall Street Journal, нет, а по презумпции невиновности подозреваемый невиновен до тех пор, пока его вина не доказана. Видимо, сотрудники Activision Blizzard позабыли, что работают в правовом государстве, и самосуд в нём неуместен.

#activision blizzard
3
Показать комментарии (3)

Материалы по теме

«Пощёчина»: профсоюз недоволен решением Activision Blizzard о выплате $18 млн пострадавшим по делу о домогательствах
Фото: свыше сотни сотрудников Blizzard вышли на забастовку с требованием отставки Бобби Котика
Из-за скандала в Activision Blizzard поддержка World of Warcraft и Overwatch почти заморожена
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбор графики S.T.A.L.K.E.R. 2: посредственные эффекты, отсутствие анимаций и перебор с отражениями
80
Тестирование процессора Intel Core i7-12700K (Alder Lake)
104
AM4 как платформа для конечного пользователя
228
10 разных способов снизить нагрев видеокарт, которые я пробовал на практике
59
Мнение: Зачем люди коллекционируют видеокарты, процессоры и другие комплектующие
72
Загадки истории: Антикоминтерновский пакт 1936 года
62
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
24
AVX инструкции и Cinebench R15-R23
26
Нужен ли антивирус в 2022 году, если он собирает и передает ваши данные
5

Сейчас обсуждают

Виталий Shokerxxx
22:38
наконец уничтожит 1 поколение рязани.
В сети появились фотографии тестовых экземпляров процессора Intel Meteor Lake 14-го поколения
Asmodeus
22:37
А этот имел процессор от IBM.
Фил Спенсер назвал эмуляцию единственным актуальным способом сохранения доступа к старым играм
h2o
22:34
надо искать кто заказал журналюгам из The Wall Street Journal статейку либо узнать кому принадлежит этот журнал и к какой шобле относятся владельцы данного журнала.... чем дальше тем яснее, что Котик ...
СМИ: петицию-призыв к отставке Бобби Котика подписали не менее пятисот сотрудников Activision Blizzard
Сергей Боровой
22:33
а вместо него кого хотят? черную небинарную гей феминист-трансвеститку?
СМИ: петицию-призыв к отставке Бобби Котика подписали не менее пятисот сотрудников Activision Blizzard
ev_rus
22:33
Даже сказал бы для конченного пользователя.
AM4 как платформа для конечного пользователя
Дмитрий Ляхов
22:32
если дарили новый то на него гарантия 1 год - бесплатно приезжает UPS, забирает, через несколько дней привозит либо починенный либо factory refurbished подменный. Если сомневаетесь - зарегистрируйте с...
Разбираем геймпад Xbox Elite Series 2
Вова Огонь
22:30
Слышь, ты у меня разрешение спросил, перед тем как публиковать мои коллажи?
Нужен ли антивирус в 2022 году, если он собирает и передает ваши данные
ологгр опоапопоа
22:30
ну щас 500 ебланов в отставку и уйдут
СМИ: петицию-призыв к отставке Бобби Котика подписали не менее пятисот сотрудников Activision Blizzard
Михаил
22:30
Я скажу больше амд тоже не сидит на месте. Даже на CU карт амд почти нет AMD продает не за дорого видеокарты 6900XT, остальные сложно найти.
В минувшем квартале явным майнерам достались видеокарты NVIDIA на сумму не более $105 млн
Pavel Patron
22:30
Почему видеокарты держит какой то мужик , а не удивленный кот ?
Видеокарты Radeon RX 6600/XT вернулись в магазины РФ, а цены на 10 000 р ниже, чем GeForce RTX 3060
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем