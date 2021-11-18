Собственно, скорее всего, господин Котик и вправду стерильно чист.

Ситуация вокруг Activision Blizzard, которую одни назовут кошмаром, а другие фарсом, продолжает набирать обороты. Сегодня стало известно, что руководство Activision Blizzard встало на защиту своего гендиректора Бобби Котика, заявив сотрудникам холдинга, что никаких доказательств выдвигаемых в отношении него обвинений у компании нет. Следовательно, проводимая в холдинге политика нулевой терпимости относительно любых случаев харассмента применяться в отношении Котика не может.

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Напомним, что, согласно сведениям СМИ, Бобби Котик на протяжении многих лет был в курсе проблем с домогательствами и притеснениями по гендерному признаку в стенах холдинга и его внутренних студий, но скрывал их от совета директоров. Сама Activision Blizzard, в свою очередь, заявила, что никто в холдинге не прилагает таких усилий по созданию доброжелательной и инклюзивной рабочей атмосферы, как Бобби Котик, и что для него этот вопрос имеет первостепенную важность.

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Сообщество и даже сотрудников входящих в состав Activision Blizzard студий это, впрочем, не убедило: ещё вчера сотрудники Blizzard вышли на забастовку с требованием отставки гендиректора холдинга, а позже к ним даже присоединились некоторые миноритарные акционеры. Забыли, видимо, что подозреваемый невиновен до тех пор, пока не предоставлены неопровержимые доказательства обратного.