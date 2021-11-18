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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Activision Blizzard встала на защиту Бобби Котика, заявив, что доказательств против него нет
Собственно, скорее всего, господин Котик и вправду стерильно чист.
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Ситуация вокруг Activision Blizzard, которую одни назовут кошмаром, а другие фарсом, продолжает набирать обороты. Сегодня стало известно, что руководство Activision Blizzard встало на защиту своего гендиректора Бобби Котика, заявив сотрудникам холдинга, что никаких доказательств выдвигаемых в отношении него обвинений у компании нет. Следовательно, проводимая в холдинге политика нулевой терпимости относительно любых случаев харассмента применяться в отношении Котика не может.

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Напомним, что, согласно сведениям СМИ, Бобби Котик на протяжении многих лет был в курсе проблем с домогательствами и притеснениями по гендерному признаку в стенах холдинга и его внутренних студий, но скрывал их от совета директоров. Сама Activision Blizzard, в свою очередь, заявила, что никто в холдинге не прилагает таких усилий по созданию доброжелательной и инклюзивной рабочей атмосферы, как Бобби Котик, и что для него этот вопрос имеет первостепенную важность.

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Сообщество и даже сотрудников входящих в состав Activision Blizzard студий это, впрочем, не убедило: ещё вчера сотрудники Blizzard вышли на забастовку с требованием отставки гендиректора холдинга, а позже к ним даже присоединились некоторые миноритарные акционеры. Забыли, видимо, что подозреваемый невиновен до тех пор, пока не предоставлены неопровержимые доказательства обратного.

#activision blizzard
2
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Возможно есть частные случаи, но это скорее из-за недочетов конкретных производителей материнских плат потом как почитав немало обзоров и как то не обнаружил подобных проблем. Тогда как проблем с кэш...
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Artemidon
13:39
Доказательства, шмаказательства... В эпоху культуры отмены такие о таких терминах нужно забывать. Раз активисты обвинили, значит должен каяться. Платить и каяться.
Activision Blizzard встала на защиту Бобби Котика, заявив, что доказательств против него нет
Валентин Мошков
13:38
Жаль конечно что цена упала (+300% за неделю). В конце статьи знатно конечно поорал, зачем ранимые люди пишут статьи вообще))
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Olegmod
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Когда зелот свои недостатьи писать перестанет? Совершенно ненужный поток информации, позорящий данный сайт.
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SeTi2019
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А что сразу не Apple первые? Сегодня по миллиону долларов уходят. Эти иногда- это очень слишком иногда и очень редко
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