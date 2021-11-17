Давайте уволим того, что ещё мирится с нашим бесполезным существованием. Идея примерно такая.

Полдня назад журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил о том, что сотрудники Activision Blizzard собираются провести протестные акции, высшей целью которых стала бы отставка руководителя холдинга Бобби Котика, который якобы слабо реагирует на проявления домогательств и притеснений в стенах компании и её внутренних студий. Хотя Activision Blizzard опровергает опубликованное вчера поздним вечером расследование журналистов The Wall Street Journal, заявляя, что именно при Бобби Котике в холдинге значительно возросла доля небинарных сотрудников, а на все доходившие до него сведения о домогательствах он жёстко реагировал, но рядовых трудяг из компании это не успокоило.

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И вот, сегодня первые пикеты уже образовались возле главного входа в штаб-квартиру Blizzard Entertainment в городке Ирвайн. Судя по фотографиям и сведениям от «бастующих», их собралось более ста пятидесяти человек. Внушительное количество, учитывая размеры самой Blizzard, однако оно было бы значительно больше, если бы не фактор пандемии и удалённой работы для большинства из них.

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Как долго это будет продолжаться и не пострадают ли от этих акций игры, для которых, вообще-то, надо выпускать обновления, пока неясно.