Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Фото: свыше сотни сотрудников Blizzard вышли на забастовку с требованием отставки Бобби Котика
Давайте уволим того, что ещё мирится с нашим бесполезным существованием. Идея примерно такая.
анонсы и реклама
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
Недорогие RTX 3060 - крипта растет, а видяхи дешевеют
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - надо брать
MSI RTX 3070 сливают дешевле любой другой, это за копейки
RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь

Полдня назад журналист Bloomberg Джейсон Шрайер сообщил о том, что сотрудники Activision Blizzard собираются провести протестные акции, высшей целью которых стала бы отставка руководителя холдинга Бобби Котика, который якобы слабо реагирует на проявления домогательств и притеснений в стенах компании и её внутренних студий. Хотя Activision Blizzard опровергает опубликованное вчера поздним вечером расследование журналистов The Wall Street Journal, заявляя, что именно при Бобби Котике в холдинге значительно возросла доля небинарных сотрудников, а на все доходившие до него сведения о домогательствах он жёстко реагировал, но рядовых трудяг из компании это не успокоило.

реклама

И вот, сегодня первые пикеты уже образовались возле главного входа в штаб-квартиру Blizzard Entertainment в городке Ирвайн. Судя по фотографиям и сведениям от «бастующих», их собралось более ста пятидесяти человек. Внушительное количество, учитывая размеры самой Blizzard, однако оно было бы значительно больше, если бы не фактор пандемии и удалённой работы для большинства из них.

анонсы и реклама
Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось
Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз
Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри
16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке
12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке
<b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде
Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке
10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке
<b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Как долго это будет продолжаться и не пострадают ли от этих акций игры, для которых, вообще-то, надо выпускать обновления, пока неясно.

#blizzard #activision blizzard
9
Показать комментарии (9)

Материалы по теме

В Overwatch появилось новое поле боя — правда, оно для режима Deathmatch
Первые игроки в Diablo II: Resurrected уже требуют возврат средств
Карточная игра Hearthstone готовится к приходу «Наёмников» — смотрим поясняющее видео с русскими субтитрами
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 популярных программ, которые стоит удалить, если вы пользуетесь Windows 10
102
NVidia GT 430 vs Radeon HD 7670m: битва дряхлых
28
Распродажа ключей в магазине KeysOff – Windows 10 всего за 5.76 доллара в рамках Чёрной пятницы
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Gaming Carbon WIFI
43
Загадки истории: Антикоминтерновский пакт 1936 года
35
Битва процессоров: Ryzen 5 5600X VS Core i7-11700КF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
13
Мои впечатления от игры Sam and Max Season One. Часть вторая
+
10 разных способов снизить нагрев видеокарт, которые я пробовал на практике
+

Сейчас обсуждают

aggile
14:29
лучшеб эти м.ки квестовую линию нормально доделали
Фото: свыше сотни сотрудников Blizzard вышли на забастовку с требованием отставки Бобби Котика
Зеновий Радеонович
14:27
Ок, возьмем относительно свежие данные по англии https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1018547/Technical_Briefing_23_21_09_16.pdf Будь любе...
Клинические испытания показывают, что 3-я доза вакцины против COVID значительно усиливает защиту
Сергей Андреевич
14:23
Не амолед вы чё гоните нахер он нужен
Глобальная версия Xiaomi Redmi Note 11 будет называться Redmi Note 11T, а цена составит от $230
Simon Crebbs
14:23
"...третья доза вакцины COVID-19 значительно усиливает защиту от симптоматического заболевания." А 13-ая включает Режим Бога! Можно свободно перемещаться по любым локациям без боязни получить ущерб, т...
Клинические испытания показывают, что 3-я доза вакцины против COVID значительно усиливает защиту
Civilian
14:22
Так на график посмотри - у них он чрезмерно гладкий и медленно растущий, такое уже статистически невозможно. Так я выше сказал - по Индии данных о избыточной смертности за 2020 и 2021 года нет, есть ...
Клинические испытания показывают, что 3-я доза вакцины против COVID значительно усиливает защиту
iamtinman
14:21
Какой хэшрейт? у меня около 1800 на 3700X/3200CL17
Криптовалюта Raptoreum сильно подешевела и может повторить судьбу Chia Coin
Asmodeus
14:20
Клинические испытания показывают, что 3-я доза вакцины против COVID значительно усиливает защиту
Виталий Shokerxxx
14:19
5000 версия почти все упали в цене кроме 5950 тот упал все на 300 рубанов.
Системы с Intel Core i5-12400 и AMD Ryzen 5 5600X были практически равны в PugetBench Premiere Pro
Civilian
14:18
К сожалению оверы не позволяют писать большие комментарии. Собственно часть 2, где про грипп и ковид. Чтобы избежать проблем с разными подходами в рамках системы здравоохранения - надо брать данные п...
Клинические испытания показывают, что 3-я доза вакцины против COVID значительно усиливает защиту
Зеновий Радеонович
14:17
"Потому что пока ты иммунизирован - вирусу в тебе проще жить и мутировать. " А вот тут уже интересно. Чем больше вакцин, тем больше мутаций. Из вики по полиомелиту: "Вспышки цПВВП2 нельзя контролиров...
Клинические испытания показывают, что 3-я доза вакцины против COVID значительно усиливает защиту
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем