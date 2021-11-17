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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: Бобби Котик скрывал факты домогательств в Activision Blizzard, холдинг отрицает обвинения, а сотрудники требуют отставки руководителя
Кто знает, как оно там на самом деле...
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Вокруг Activision Blizzard продолжает гореть связанный с домогательствами и притеснениями по половому признаку скандал. Как будто у холдинга было мало проблем, так тут журналисты издания The Wall Street Journal решили подлить масла в огонь, сообщив со ссылкой на свои источники о том, что глава Activision Blizzard Бобби Котик знал о фактах домогательств в стенах своей компании, но не предавал их огласке на заседаниях совета директоров. Попросту говоря, скрывал.

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В статье The Wall Street Journal приводятся сразу несколько примеров нарушения рабочей атмосферы в Activision Blizzard и домогательств сотрудниц вышестоящими руководителями. Как сообщают журналисты, Бобби Котик по своей должности знает обо всём, что происходит в Activision Blizzard и во всех его внутренних коллективах. Знал и о домогательствах, но по каким-то причинам предпочитал не поднимать эту тему перед советом директоров.

Более того, сам Котик тоже не без греха: как сообщается, ещё много лет назад он позволял себе неприемлемые агрессивные, а то и вовсе угрожающие высказывания в адрес сотрудниц.

Сам Бобби Котик после выхода материала от WSJ заявил, что журналисты не представляют себе объём работы, которую он выполняет в целях создания «доброжелательной и инклюзивной» рабочей атмосферы и насколько это дело для него важно. Activision Blizzard сообщает, что Бобби Котик давно лично извинился за всё своё неподобающее в прошлом поведение, реагировал на все доходившие до него жалобы о домогательствах, а журналисты WSJ создают своей статьёй ложное представление о холдинге и его руководстве, порочащее его честь и достоинство.

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Как передаёт известный игровой журналист Джейсон Шрайер, сотрудники Activision Blizzard решили провести забастовку с требованием отставки Бобби Котика.

#activision blizzard
9
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h2o
00:41
- Господин полицейский! арестуйте того гражданина у палатки! - За что? - Он меня домогается - Он на вас даже не смотрит - Вот именно!
СМИ: Бобби Котик скрывал факты домогательств в Activision Blizzard, холдинг отрицает обвинения, а сотрудники требуют отставки руководителя
h2o
00:39
просто они постарели и "доплачивают" меньше либо вообще не домогаются)))
СМИ: Бобби Котик скрывал факты домогательств в Activision Blizzard, холдинг отрицает обвинения, а сотрудники требуют отставки руководителя
Evgeniy Som
00:38
Я что то не понял тупорылый фанатик красножопый где я тут переобулся? ты вообще хотя бы 0.000000001% мозга задействуй хоть раз в жизни )))))) И я писал про игры на ПК для чего в общем комп и собирал а...
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h2o
00:37
тоже самое хотел написать. маньячила какой-то. такого на вокзале увидишь первая мысль: кидала жертву ищет
СМИ: Бобби Котик скрывал факты домогательств в Activision Blizzard, холдинг отрицает обвинения, а сотрудники требуют отставки руководителя
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