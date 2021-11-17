Кто знает, как оно там на самом деле...

Вокруг Activision Blizzard продолжает гореть связанный с домогательствами и притеснениями по половому признаку скандал. Как будто у холдинга было мало проблем, так тут журналисты издания The Wall Street Journal решили подлить масла в огонь, сообщив со ссылкой на свои источники о том, что глава Activision Blizzard Бобби Котик знал о фактах домогательств в стенах своей компании, но не предавал их огласке на заседаниях совета директоров. Попросту говоря, скрывал.

реклама

В статье The Wall Street Journal приводятся сразу несколько примеров нарушения рабочей атмосферы в Activision Blizzard и домогательств сотрудниц вышестоящими руководителями. Как сообщают журналисты, Бобби Котик по своей должности знает обо всём, что происходит в Activision Blizzard и во всех его внутренних коллективах. Знал и о домогательствах, но по каким-то причинам предпочитал не поднимать эту тему перед советом директоров.

Более того, сам Котик тоже не без греха: как сообщается, ещё много лет назад он позволял себе неприемлемые агрессивные, а то и вовсе угрожающие высказывания в адрес сотрудниц.

Сам Бобби Котик после выхода материала от WSJ заявил, что журналисты не представляют себе объём работы, которую он выполняет в целях создания «доброжелательной и инклюзивной» рабочей атмосферы и насколько это дело для него важно. Activision Blizzard сообщает, что Бобби Котик давно лично извинился за всё своё неподобающее в прошлом поведение, реагировал на все доходившие до него жалобы о домогательствах, а журналисты WSJ создают своей статьёй ложное представление о холдинге и его руководстве, порочащее его честь и достоинство.

анонсы и реклама Дешевая 3070 Gigabyte Gaming - успей пока не началось Цена RTX 3060 Ti ощутимо пошла вниз Крутая RTX 3070 Gigabyte Aorus дешево - смотри 16 ядерный i9 12900K с МЕГАскидкой в Ситилинке 12 ядерный i7 12700KF со скидкой в Ситилинке <b>8 видов Alder Lake</b> в Регарде Z690 Gigabyte Aorus Pro с мегаскидкой в Ситилинке 10 ядерный i5 12600K со скидкой в Ситилинке <b>7 матплат Socket 1700<b> в Регарде от 16тр

Как передаёт известный игровой журналист Джейсон Шрайер, сотрудники Activision Blizzard решили провести забастовку с требованием отставки Бобби Котика.