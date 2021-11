Deathloop — безоговорочный лидер по количеству номинаций.

Организаторы церемонии награждения The Game Awards 2021 опубликовали список номинантов на получение премий во всех категориях (всего из 30). Пользователи могут проголосовать за свои любимые проекты на официальном сайте мероприятия. По последним данным, на грядущей TGA должно быть анонсировано несколько десятков проектов, среди которых обязательно будут игры AAA-класса.

Перед изучением всех списков мы кратенько обрисуем вам ситуацию по основным фаворитам грядущей TGA 2021. Много внимания от организаторов церемонии получила Deathloop: у проекта 8 номинаций, включая «Игра года». Красочная и технологичная Ratchet & Clank: Rift Apart выступает в шести номинациях, а кооперативная It Takes Two получила пять номинаций (обе поборются за звание «Игра года»).

Печально известная Cyberpunk 2077, которая не успела к прошлогодней TGA, представлена только в двух номинациях: «Лучшая ролевая игра» и «Лучший композитор и музыка».

А теперь перейдём к перечислению кандидатов по всем номинациям. По традиции, вся спрятано в раскрывающиеся списки: кликайте, смотрите, определяйте для себя фаворитов и переходите на официальный сайт мероприятия для голосования. Если вам это всё, конечно, интересно.

Лучший многопользовательский режим Deathloop

It Takes Two

Chivalry 2

Back 4 Blood

Valheim

NARAKA: BLADEPOINT

Лучшая постановка Deathloop

It Takes Two

Returnal

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучший сюжет Deathloop

It Takes Two

Life is Strange: True Colors

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Psychonauts 2

Лучшая актёрская игра Эрика Мори (Alex Chen/Life is Strange: True Colors)

Джанкарло Эспозито (Antón Castillo/Far Cry 6)

Джейсон Келли (Colt Vahn/Deathloop)

Мэгги Робертсон (Alcina Dimitrescu/Resident Evil Village)

Озиома Акага (Julianna Blake/Deathloop)

Лучший мультиплеер Back 4 Blood

Knockout City

It Takes Two

Monster Hunter Rise

New World

Valheim

Лучшая поддержка Apex Legends

Call of Duty: Warzone

Final Fantasy XIV

Genshin Impact

Fortnite

Лучший арт-дирекшен Deathloop

Kena: Bridge of Spirits

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Artful Escape

Лучший композитор и музыка Cyberpunk 2077

Deathloop

Nier Replicant ver. 1.22474487139

Marvel’s Guardians of the Galaxy

The Artful Escape

Лучший аудио-дизайн Deathloop

Forza Horizon 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Returnal

Инновации в доступности Far Cry 6

Forza Horizon 5

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Vale: Shadow of the Crown

Игра с социальным влиянием Before Your Eyes

Boyfriend Dungeon

Chicory: A Colorful Tale

Life is Strange: True Colors

No Longer Home

Лучшая инди-игра Death’s Door

Kena: Bridge of Spirits

Inscryption

Loop Hero

Twelve Minutes

Лучшая мобильная игра Fantasian

Genshin Impact

League of Legends: Wild Rift

Marvel Future Revolution

Pokémon Unite

Лучшая поддержка сообщества Apex Legends

Destiny 2

Final Fantasy XIV

Fortnite

No Man’s Sky

Лучший инди-дебют Kena: Bridge of Spirts

Sable

The Artful Escape

The Forgotten City

Valheim

Лучшая игра для AR/VR Hitman III

I Expect You To Die 2: The Spy and the Liar

Lone Echo II

Resident Evil 4 VR

Sniper Elite VR

Лучший создатель контента Dream

Fuslie

Gaules

Ibai

The Grefg

Лучший экшен Back 4 Blood

Chivalry II

Deathloop

Far Cry 6

Returnal

Лучшая приключенческая игра Marvel’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Psychonauts 2

Лучшая ролевая игра Cyberpunk 2077

Monster Hunter Rise

Scarlet Nexus

Shin Megami Tensei V

Tales of Arise

Самая ожидаемая игра 2022 года Elden Ring

God of War Ragnarok

Horizon Forbidden West

The Sequel to The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Starfield

Лучший файтинг Demon Slayer: The Hinokami Chronicles

Guilty Gear -Strive-

Melty Blood: Type Lumina

Nickelodeon All-Star Brawl

Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown

Лучшая игра для всей семьи It Takes Two

Mario Party Superstars

New Pokémon Snap

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Warioware: Get It Together!

Лучший симулятор/стратегия Age of Empires IV

Evil Genius 2: World Domination

Humankind

Inscryption

Microsoft Flight Simulator

Лучшая спортивная игра или рейсинг F1 2021

FIFA 2022

Hot Wheels Unleashed

Forza Horizon 5

Riders Republic

Лучшая киберспортивная дисциплина Call of Duty

CS:GO

Dota 2

League of Legends

Valorant

Лучший кибератлет Collapse

S1mple

Showmaker

Tenz

Simp

Лучшая киберспортивная команда Atlanta Faze (Call of Duty)

DWG KIA (League of Legends)

Natus Vincere (Counter-Strike: Global Offensive)

Sentinels (Valorant)

Team Spirit (Dota 2)

Лучший тренер киберспорта Airat “Silent” Gaziev

Andrey “Engh” Sholokhov

Andreii “B1AD3” Horodenskyi

James “Crowder” Crowder

Kim “KKoma” Jeong-Gyun

Лучшее киберспортивное мероприятие 2021 League of Legends World Championships

The International 2021

PGL Major Stockholm 2021

PUBG Mobile Global Championship 2020

Valorant Champions Tour: Stage 2 Masters

Игра года Deathloop

It Takes Two

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Осталось дождаться церемонии, которое намечено на 10 декабря в 4:00 по московскому времени.