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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
СМИ: следующая Far Cry будет представлять собой игру-сервис наподобие Assassin’s Creed Infinity
Главное, чтобы на этот раз СМИ ошиблись.
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Вчера вечером стало известно об уходе из Ubisoft Дэна Хэя — геймдиректора франшизы Far Cry, приложившего руку ко всем частям франшизы, начиная с Far Cry 3 и заканчивая Far Cry 5, включая их ответвления в виде New Dragon и Primal. Хэй покидает Ubisoft после десяти лет работы, и куда теперь он держит путь, не сообщается. Строго говоря, нам интересен не сам уход геймдиректора, а то, что последовало за ним: как сообщил журналист VentureBeat Джефф Грабб, следующая часть серии Far Cry в плане модели распространения и снабжения контентом будет напоминать ещё находящуюся в разработке Assassin’s Creed Infinity.

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О существовании «Бесконечной» Assassin’s Creed мы впервые узнали ещё в июле непосредственно от Ubisoft. Предполагается, что данный проект станет игрой-сервисом, своеобразным постоянно развивающимся «хабом», который сведёт на нет необходимость выпуска отдельных новых частей культовой серии.

И вот, о том, что франшизу Far Cry ждёт похожее будущее, и сообщил Джефф Грабб. По его сведениям, покинувший Ubisoft Дэн Хэй как раз занимался курированием игры-сервиса во франшизе Far Cry. Подробностей проекта пока нет, поэтому, скорее всего, он находится либо в совсем зачаточном состоянии, либо вовсе на стадии прототипа. К слову, в отношении Assassin’s Creed Infinity ситуация идентичная.

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#ubisoft #assassins creed infinity
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