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Ubisoft подтвердила работу над игрой-сервисом Assassin’s Creed Infinity

Ай да Шрайер.
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Не успел журналист Bloomberg Джейсон Шрайер опубликовать свой инсайдерский материал о существовании Assassin’s Creed Infinity, которую Ubisoft планирует создавать и поддерживать как игру-сервис, как французское издательство официально подтвердило существование данного проекта.

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К сожалению, подробностями проекта Ubisoft пока решила не делиться, однако некоторые важные детали всё же упомянула. Так, разработку Assassin’s Creed Infinity возглавляют Джонатан Дюмон, Клинт Хокинг и Жюльен Лаферье, которые и ранее принимали участие в производстве игр серии Assassin’s Creed.

По замыслу Ubisoft, Assassin’s Creed Infinity станет своеобразным «хабом» для дальнейшего развития франшизы: выпускать новые части серии в привычном виде — в качестве самостоятельных полноценных релизов — компания больше не собирается. Вместо этого серия пойдёт по пути гибкого развития в ногу со временем. По крайней мере, именно такой вывод следует из контекста.

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Ну, а нам остаётся только смиренно ждать публикации дальнейших новостей на эту тему.

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