Известный инсайдер RalphsValve, которого мы знаем по серии публикаций о новых частях Cal of Duty, раскрыл информацию о дальнейших планах Rockstar Games по выпуску ремастеров. Следующим проектом может стать Grand Theft Auto IV. По словам инсайдера, обновлённая версия игры должна выйти в 2023 году на ПК, консолях Playstation и Xbox обоих поколений. В комплекте с ремастером будут дилогия DLC.
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К сожалению, актуальной информации по состоянию разработки GTA VI у RalphsValve нет. Релиз сборника переизданий Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition должен состояться 11 ноября на PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и Switch.
Что до самого RalphsValve, то о степени доверия к нему можно будет говорить только после того, как подтвердится ранее выданная им информация о новой Call of Duty.