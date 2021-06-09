Слухи, утечки и просто домыслы — всё это больше не имеет значения: несколько минут назад DICE и Electronic Arts официально анонсировали Battlefield 2042, сопроводив премьеру специальным эффектным видеороликом, в котором была продемонстрирована масса военной техники недалёкого будущего, включая суперсовременные истребители, вертолёты нового поколения, а также роботизированных «собак», с ролью которых на поле боя нам ещё предстоит ознакомиться.

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По всей видимости, в недалёком будущем, в котором развернётся действие Battlefield 2042, в мире произошла глобальная экологическая катастрофа, в результате которой погодные катаклизмы стали появляться даже там, где они прежде никогда не были зафиксированы. Например, в трейлере можно увидеть циклопических масштабов смерч, затягивающий в свою воронку технику, людей и обломки зданий.

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Релиз запланирован на 23 октября. В Steam при желании уже можно оформить предварительный заказ, но будьте готовы принимать Корвалол, ведь за стандартное издание EA просит 3 499 рублей.

За предварительный заказ игроки получат ранний доступ к открытой «бете», знаменитый боевой нож ACB-90, эпический талисман для оружия «Мистер Кусака», а также фон «Высадка» и жетон «Старая гвардия» для профиля игрока. В золотом издании всё то же самое плюс доступ к сезонному пропуску первого года, благодаря которому вы будете получать новых специалистов и боевые пропуски по мере их релиза.

Премьеру игрового процесса обещают устроить уже в это воскресенье, 13 июня. Скорее всего, тогда же поведают и основные подробности игрового процесса.

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