Неутомимые инсайдеры продолжают радовать информацией.

Есть такой игровой форум ResetEra, на страницах которого неравнодушные пользователи обсуждают (в том числе) и непроверенную информацию от инсайдеров по играм. Так, на одной из актуальных веток упомянутого сайта началось обсуждение постов инсайдера с ником RalphsValve, который раскрыл информацию по следующей Call of Duty. Есть слухи, что издательство Activision собирается выпустить в следующем году Modern Warfare II.

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Далее мы публикуем информацию, которая представляет собой пересказ сообщений от RalphsValve, не более того. Инсайдер утверждает, что для работы над новой серии привлекли разработчиков из Respawn, Sony Santa Monica, Naughty Dog, Rockstar и DICE. Информатор даже назвал источники вдохновения в кинематографе для разработчиков: «Старикам тут не место», «Убийца».

Разработчики новой Call of Duty делают особую ставку на реализм — например, оружие в шутере может заклинить в самый неподходящий момент. Modern Warfare II, скорее всего, получит рейтинг M (Mature, только для взрослых). Поэтому крови, жестокости и демонстрации внешней атрибутики запретных тем в игре будет много. Здесь особенно важно вспомнить о режиме Special Ops: ему на замену готовят другой, вдохновлённый культовым хоррором P.T. Также в проекте появится система морали, которая будет принимать во внимание и оценивать действия игрока.

По словам информатора с форума ResetEra, на разработку и продвижение Modern Warfare II издатель выделил около $150 миллионов. В новой Call of Duty обязательно будет присутствовать система внутриигровых покупок.

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В конце данной заметки мы должны дежурно напомнить вам, что вся представленная выше информация основывается на словах непроверенного инсайдера. Верить им или нет — каждый решает для себя сам.