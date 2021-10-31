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Редакция
Новости Software Игнатий Колыско
В Сети появились подробности Modern Warfare II — новой Call of Duty, которая может выйти уже в 2022 году
Неутомимые инсайдеры продолжают радовать информацией.
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Есть такой игровой форум ResetEra, на страницах которого неравнодушные пользователи обсуждают (в том числе) и непроверенную информацию от инсайдеров по играм. Так, на одной из актуальных веток упомянутого сайта началось обсуждение постов инсайдера с ником RalphsValve, который раскрыл информацию по следующей Call of Duty. Есть слухи, что издательство Activision собирается выпустить в следующем году Modern Warfare II.

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Далее мы публикуем информацию, которая представляет собой пересказ сообщений от RalphsValve, не более того. Инсайдер утверждает, что для работы над новой серии привлекли разработчиков из Respawn, Sony Santa Monica, Naughty Dog, Rockstar и DICE. Информатор даже назвал источники вдохновения в кинематографе для разработчиков: «Старикам тут не место», «Убийца».

Разработчики новой Call of Duty делают особую ставку на реализм — например, оружие в шутере может заклинить в самый неподходящий момент. Modern Warfare II, скорее всего, получит рейтинг M (Mature, только для взрослых). Поэтому крови, жестокости и демонстрации внешней атрибутики запретных тем в игре будет много. Здесь особенно важно вспомнить о режиме Special Ops: ему на замену готовят другой, вдохновлённый культовым хоррором P.T. Также в проекте появится система морали, которая будет принимать во внимание и оценивать действия игрока.

По словам информатора с форума ResetEra, на разработку и продвижение Modern Warfare II издатель выделил около $150 миллионов. В новой Call of Duty обязательно будет присутствовать система внутриигровых покупок.

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В конце данной заметки мы должны дежурно напомнить вам, что вся представленная выше информация основывается на словах непроверенного инсайдера. Верить им или нет — каждый решает для себя сам.

#activision #call of duty #modern warfare ii
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Serezhka
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Согласен. Это то-же самое что сравнивать эмулятор древней железки и держать эту железку вживую в руках.
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Твоя мамка
15:48
Не ну а фалд в бюджетные пихать можно. Не понимаю почему-то нкт до сих пор в массе 300-500 зон подсветки Пока минилед выйдет уже олед будет)
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skydan
15:47
Если только для владельцев воздушных недокулеров и всяких кракенов
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Твоя мамка
15:46
У меня 3800х не справлялся под воздухом. Нет если конечно как умственно отсталый аэмдэшник ковыряться в в бивасе, даунвольтить, фиксить и тд Просто интел то в два клика получаешь прирост производи...
Intel Core i9-12900K прошел валидацию в CPU-Z и немного не догнал AMD Ryzen 5950X в многопотоке
Roman Ironcast
15:46
Хаха Терабайтовую, конечно :-)) Лоханулся..Но наши Smartbuy стоят порой дешевле китайцев.. А по качество то же дерьмо
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Roman Ironcast
15:44
Я прежде всего Xiaome и Huawei глядел как китайские. Помню что SSD вообще были даже дороже чем у нас
Фейковые радиокомпоненты на AliExpress - китайцы не перестают удивлять
omoikane
15:43
в синтетики кое где может и больше будет, в играх вряд ли. Они точно так же заявляли сравнивая 10ххх и 11ххх. Точно так же буст завяленный был ток в синтетики там.
Intel Core i9-12900K прошел валидацию в CPU-Z и немного не догнал AMD Ryzen 5950X в многопотоке
Slow Mo
15:43
С выходом в январе 3dv -cash от АМД уже будет приверженность религии ,кому какой выбирать проц.Адский Cтейк проходняк и бета тест на синей секте под Win 11
Intel Core i9-12900K прошел валидацию в CPU-Z и немного не догнал AMD Ryzen 5950X в многопотоке
Твоя мамка
15:43
Да
Intel Core i9-12900K прошел валидацию в CPU-Z и немного не догнал AMD Ryzen 5950X в многопотоке
tourist777
15:41
Пруфы есть? В статье вообще хня написана их опы зелота
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