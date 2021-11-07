Прошедшее в начале—середине прошлого месяца открытое бета-тестирование Battlefield 2042 получило в основном положительные отзывы от участников. По крайней мере, такой информацией располагает руководитель Electronic Arts Эндрю Уилсон, и он не постеснялся огласить её в рамках выступления перед инвесторами по итогам квартального финансового отчёта.
реклама
По словам Уилсона, разработчики Battlefield 2042 извлекли из бета-тестирования положительные уроки и внедряют запрошенные сообществом функции и элементы. Как справедливо отмечает Уилсон, отдельные элементы новинки вызвали закономерное непонимание и привели к обсуждению причин и смысла их присутствия в Battlefield 2042, однако, по мнению главы EA, это вполне естественный процесс. Кроме того, как дополнительно поясняет Уилсон, «бета» Battlefield 2042 была основана на достаточно старой сборке игры, недвусмысленно намекая на то, что на релизе всё будет гораздо лучше.
Инсайдеры, впрочем, опровергают заявления разработчиков и издателей о якобы случившемся несколько месяцев назад расхождении в сборках для бета-тестирования и для релиза, отмечая, что хоть разница между ними и вправду есть, но отнюдь не многомесячная.
Как бы то ни было, ждать правды осталось недолго: релиз Battlefield 2042 состоится 19 ноября на всех актуальных платформах. Игра в том числе будет распространяться в Steam, так что благодаря пользовательским отзывам мы в первый же день из первых уст узнаем, как на самом деле с ней обстоят дела.