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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
DICE объяснила недоработки в бета-версии Battlefield 2042 расхождением в сборках игры — на релизе всё будет хорошо
Ну а мы что, мы верим, конечно же!
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Вчера в Battlefield 2042 стартовало приоткрытое бета-тестирование — для предзаказчиков и подписчиков EA Play. Впрочем, «бета» уже и так пользуется огромным спросом, а первые участники тестирования потихоньку начали замечать многочисленные недоработки, баги и ошибки.

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В частности, пользователи жалуются на проблемы с соединением, небольшие графические «глитчи», отсутствие полноценной поддержки функций контроллера DualSense, невозможность объединяться в группы игроков на разных платформах и многое другое. DICE признаёт наличие этих и других недоработок, но заверяет игроков в том, что не стоит переживать, поскольку на релизе ситуация полностью стабилизируется.

Как пишут представители студии в официальном разделе вопросов и ответов, дело в том, что несколько месяцев назад готовящаяся релизная сборка Battlefield 2042 отделилась от бета-сборки, в которую сейчас играют участники ОБТ. Таким образом, нынешняя бета-сборка уже давно не отражает реального состояния дел с Battlefield 2042, поскольку всё внимание и время разработчики уделяют именно релизной сборке.

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Верить в эти объяснения или нет, личное дело каждого. Напоминаем, что действительно открытое бета-тестирование Battlefield 2042 стартует завтра и продлится до утра воскресенья. Релиз игры — 19 ноября.

#electronic arts #dice #battlefield 2042
4
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N1ghtwish
16:01
Так и не смог в нее по нормальному поиграть: -опять переломали сенсу, настройки сенсы BF4\BF1\BF5 в 2042 имеют совершенно иную сенсу, опять нужно подбирать. ЭТО просто за36ало, одно двигло, а в каждой...
DICE объяснила недоработки в бета-версии Battlefield 2042 расхождением в сборках игры — на релизе всё будет хорошо
Виталий Shokerxxx
16:00
кто то верит тут 1660 супер то не купишь по норм цене. а тут аж 12 гигов.
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