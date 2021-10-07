Ну а мы что, мы верим, конечно же!

Вчера в Battlefield 2042 стартовало приоткрытое бета-тестирование — для предзаказчиков и подписчиков EA Play. Впрочем, «бета» уже и так пользуется огромным спросом, а первые участники тестирования потихоньку начали замечать многочисленные недоработки, баги и ошибки.

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В частности, пользователи жалуются на проблемы с соединением, небольшие графические «глитчи», отсутствие полноценной поддержки функций контроллера DualSense, невозможность объединяться в группы игроков на разных платформах и многое другое. DICE признаёт наличие этих и других недоработок, но заверяет игроков в том, что не стоит переживать, поскольку на релизе ситуация полностью стабилизируется.

Как пишут представители студии в официальном разделе вопросов и ответов, дело в том, что несколько месяцев назад готовящаяся релизная сборка Battlefield 2042 отделилась от бета-сборки, в которую сейчас играют участники ОБТ. Таким образом, нынешняя бета-сборка уже давно не отражает реального состояния дел с Battlefield 2042, поскольку всё внимание и время разработчики уделяют именно релизной сборке.

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Верить в эти объяснения или нет, личное дело каждого. Напоминаем, что действительно открытое бета-тестирование Battlefield 2042 стартует завтра и продлится до утра воскресенья. Релиз игры — 19 ноября.