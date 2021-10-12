На выходных завершилось открытое бета-тестирование Battlefield 2042. У игроков остались смешанные впечатления от проекта, причём весь негатив в основном был связан с технической стороной: бета-версия кишела багами и различными недоработками, великое множество которых фанаты серии даже запечатлели на видео и сделали подборку. Вызывает данное видео не смех, как должно, а исключительно грусть, и вот, похоже, инсайдерам стало известно, в чёс проблема.
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Как со ссылкой на источники в DICE сообщает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который ранее публиковал все до единой сбывшиеся утечки касательно Battlefield 2042, у новой игры серии наблюдаются серьёзные проблемы с производством.
Источник сообщает, что при создании Battlefield 2042 имелась одна глобальная проблема: отсутствие вовлечённости руководства и, как следствие, пуск всё на самотёк и нежелание слушать простых разработчиков и их идеи. Так родилась прохладно встреченная игроками система специалистов, которую называют прямым заимствованием идеи с оперативниками в Call of Duty. Как заявляет источник Хендерсона, руководство поставило задачу выпустить игру побыстрее, при этом включив в неё успешные элементы из других франшиз, и не обеспокоилось при этом применимостью таких элементов конкретно в Battlefield. Многие рядовые сотрудники DICE обеспокоены сложившейся ситуацией и даже переживают за свои рабочие места.
Отдельно был отмечен статус бета-версии Battlefield 2042. По словам руководства DICE, бета-сборке уже несколько месяцев отроду, и в определённый момент она отделилась от релизной сборки игры, забрав с собой всё внимание разработчиков. Как передаёт Хендерсон, продолжая ссылаться на свой источник в студии, в реальности дело обстоит не так, а бета-сборка Battlefield 2042 датирована началом—серединой сентября. То есть, от кошмара до релиза игру отделяет всего пара месяцев.
На текущий момент релиз Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября на всех актуальных платформах. Будут ли дополнительные переносы релиза — поживём-увидим.