Да мы, собственно, не сомневались.

На выходных завершилось открытое бета-тестирование Battlefield 2042. У игроков остались смешанные впечатления от проекта, причём весь негатив в основном был связан с технической стороной: бета-версия кишела багами и различными недоработками, великое множество которых фанаты серии даже запечатлели на видео и сделали подборку. Вызывает данное видео не смех, как должно, а исключительно грусть, и вот, похоже, инсайдерам стало известно, в чёс проблема.

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Как со ссылкой на источники в DICE сообщает авторитетный инсайдер Том Хендерсон, который ранее публиковал все до единой сбывшиеся утечки касательно Battlefield 2042, у новой игры серии наблюдаются серьёзные проблемы с производством.

Источник сообщает, что при создании Battlefield 2042 имелась одна глобальная проблема: отсутствие вовлечённости руководства и, как следствие, пуск всё на самотёк и нежелание слушать простых разработчиков и их идеи. Так родилась прохладно встреченная игроками система специалистов, которую называют прямым заимствованием идеи с оперативниками в Call of Duty. Как заявляет источник Хендерсона, руководство поставило задачу выпустить игру побыстрее, при этом включив в неё успешные элементы из других франшиз, и не обеспокоилось при этом применимостью таких элементов конкретно в Battlefield. Многие рядовые сотрудники DICE обеспокоены сложившейся ситуацией и даже переживают за свои рабочие места.

Отдельно был отмечен статус бета-версии Battlefield 2042. По словам руководства DICE, бета-сборке уже несколько месяцев отроду, и в определённый момент она отделилась от релизной сборки игры, забрав с собой всё внимание разработчиков. Как передаёт Хендерсон, продолжая ссылаться на свой источник в студии, в реальности дело обстоит не так, а бета-сборка Battlefield 2042 датирована началом—серединой сентября. То есть, от кошмара до релиза игру отделяет всего пара месяцев.

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На текущий момент релиз Battlefield 2042 запланирован на 19 ноября на всех актуальных платформах. Будут ли дополнительные переносы релиза — поживём-увидим.