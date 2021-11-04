Electronic Arts опубликовала финансовый отчёт по результатам своей деятельности в период с 1 июля по 30 сентября. Документ дал понять, что компания значительно улучшила свои финансовые показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Так, выручка EA составила 1.82 миллиарда долларов (в прошлом году было 1,15 миллиарда), а чистая прибыль тоже выросла. В представленном отчёте также содержится информация об играх.
Например, в бета-версию Battlefield 2042 сыграло около 7,7 миллиона человек — 3,1 миллиона опробовали проект в период раннего доступа. Два последних сезона в Apex Legends побили рекорды по количеству игроков с момента запуска, а ежегодное число игроков в FIFA увеличилось на 16%.
На поприще мобильного гейминга дела у EA тоже обстоят хорошо: в ту же Star Wars: Galaxy of Heroes сейчас играют свыше 100 миллионов человек.
С подробным списком всех текущих заслуг издателя и разработчика игр можно ознакомиться вот по этой ссылке.