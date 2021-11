Особо ничего интересного. Впрочем, как и всегда.

Microsoft опубликовала свежий список игр, которые пополнят вечный круговорот проектов в каталоге Xbox Game Pass. Всего до 11 ноября в каталоге появятся девять игр, в числе которых Minecraft Java и Minecraft Bedrock Edition, It Takes Two, Forza Horizon 5 и Grand Theft Auto San Andreas The Definitive Edition.

Итак, полный список выглядит следующим образом:

Minecraft Java и Minecraft Bedrock Edition (PC) — 2 ноября;

Unpacking (PC и Xbox) — 2 ноября;

It Takes Two (PC и Xbox) — 4 ноября;

Kill It with Fire (PC и Xbox) — 4 ноября;

Football Manager 2022 (PC) — 9 ноября;

Football Manager 2022 Xbox Edition (PC и Xbox) — 9 ноября;

Forza Horizon 5 (PC и Xbox) — 9 ноября;

Grand Theft Auto San Andreas — The Definitive Edition (Xbox) — 11 ноября;

One Step From Eden (PC и Xbox) — 11 ноября.

15 ноября из каталога со свистом вылетят следующие проекты: Final Fantasy VII HD, Planet Coaster, Star Renegades, Streets of Rogue, The Gardens Between, River City Girls.