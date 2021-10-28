В рамках своего отчёта по итогам первого финансового полугодия компания Ubisoft сообщила о том, что ремейк Prince of Persia The Sands of Time не заброшен и находится в производстве. Никаких внезапных улучшений в производственном процессе, впрочем, не произошло, поскольку «окно» релиза сменилось с 2022-го календарного года на 2022-й финансовый год, который начинается и заканчивается на три месяца позже.
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Ubisoft обещает, что поделится подробностями разработки ремейка в обозримой перспективе.
Напомним, что ремейк Prince of Persia The Sands of Time был крайне негативно встречен публикой, что и послужило единственной причиной переноса его релиза. На момент анонса в ремейке была настолько несоответствующая времени графика, что многие геймеры начали ехидничать и отмечать, что проекту впору уже самому обзаводиться ремейком, а не служить в качестве такового для культовой игры.