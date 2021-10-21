О том, что Among Us, популярная социальная игра, в рамках которой надо выявлять предателей в рядах экипажа космического корабля, запланирована к выходу на консолях PlayStation и Xbox прошлого и текущего поколений, нам известно ещё с прошлого года. Процесс их подготовки изрядно затянулся, в результате чего до указанных платформ проект доберётся только 14 декабря, о чём сегодня рапортовали разработчики из студии InnerSloth.
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В указанный день Among Us выйдет на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series и Xbox One. Допускается полный кроссплей, так что в отрыве от своих друзей, предпочитающих отличные от вашей платформы, вы не останетесь.