Пандемия, сбой в работе сервисов Facebook – всё на руку.

Команда поддержки Telegram решила в очередной раз напомнить, как хорошо обстоят дела с популярностью их мессенджера. Благо, повод выдался очень важный — 1 миллиард установок в Google Play. Программа Telegram также доступна на iOS, Windows, macOS и Linux.

реклама

Напомним, недавно стало известно, что пользовательская аудитория мессенджера выросла на 70 миллионов человек из-за масштабного сбоя в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatApp.

А в конце августа команда поддержки мессенджера рапортовала об 1 миллиарде общих загрузок. Приложение пользуется наибольшей популярностью в Индии — на этот регион приходится более 22% установок. Следом за Индией ожидаемо идут Россия и Индонезия — у них, соответственно, 10 и 8% установок.

анонсы и реклама Мегаслив топовой 3070 Gigabyte Aorus дешевле любого Палит Новейшие RX 6600 в Регарде -43000р на Gigabyte Gaming 3080 - самая низкая цена -17000р на RTX 3070 ASUS RTX 3080 Gigabyte Gaming дешевле чем ты думаешь Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри -39 000р на MSI RTX 3080 Рухнула цена 3080 Ti - от 150 тр в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза -35000р на RTX 3080 MSI Gaming В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Изначально проект Telegram был запущен в 2013 году, приложение регулярно получает большие обновления, расширяющие набор его возможностей. Последний крупный апдейт случился в конце сентября, тогда в мессенджер были добавлены: цветовые темы для чатов, интерактивные эмодзи, список прочитавших сообщение в группе и запись видеотрансляций.