Команда поддержки Telegram решила в очередной раз напомнить, как хорошо обстоят дела с популярностью их мессенджера. Благо, повод выдался очень важный — 1 миллиард установок в Google Play. Программа Telegram также доступна на iOS, Windows, macOS и Linux.
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Напомним, недавно стало известно, что пользовательская аудитория мессенджера выросла на 70 миллионов человек из-за масштабного сбоя в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatApp.
А в конце августа команда поддержки мессенджера рапортовала об 1 миллиарде общих загрузок. Приложение пользуется наибольшей популярностью в Индии — на этот регион приходится более 22% установок. Следом за Индией ожидаемо идут Россия и Индонезия — у них, соответственно, 10 и 8% установок.
Изначально проект Telegram был запущен в 2013 году, приложение регулярно получает большие обновления, расширяющие набор его возможностей. Последний крупный апдейт случился в конце сентября, тогда в мессенджер были добавлены: цветовые темы для чатов, интерактивные эмодзи, список прочитавших сообщение в группе и запись видеотрансляций.