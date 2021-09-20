Очередное большое обновление Telegram: интерактивные эмодзи, отдельные темы для личных чатов и запись трансляций
Команда поддержки Telegram объявила о выходе большого обновления, которое добавляет в мессенджер цветовые темы для чатов, интерактивные эмодзи, список прочитавших сообщение в группе и запись видеотрансляций.
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Так, теперь пользователи Telegram могут устанавливать отдельные цветовые темы для конкретных личных чатов, в любом из них можно установить одну из восьми тем. В каждой их новых тем используются цветные градиенты для блоков сообщений и разноцветные анимированные фоны с уникальными тематическими узорами. Выбранная тема автоматически устанавливается для обоих участников чата и будет отображаться на всех устройствах пользователя. Более того, у каждой такой темы есть дневная и ночная версии, переключение между ними осуществляется в соответствии с пользовательскими настройками.
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Поддержка анимированных эмодзи давно присутствует в Telegram, но разработчики посчитали нужным развивать и дальше эту функцию. Теперь в приложении есть интерактивные эмодзи, которые отображаются в чатах с дополнительными эффектами на весь экран устройства. Если у собеседника открыт чат с пользователем, то он увидит эффекты в тот момент, когда пользователь нажмёт на эмодзи. Вибрация смартфона также синхронизирована для обоих собеседников.
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Ещё один важный момент обновления — реализация списка прочитавших сообщение в небольших группах. Сообщения в группе получают отметку «Прочитано» с двумя галочками, как только их прочитает хотя бы один участник. В небольших группах теперь можно посмотреть, кто именно из участников прочитал отправленное сообщение.
Наконец, команда Telegram добавила для администраторов сообществ возможность записывать не только звук, но и видеопоток из трансляции, чтобы потом поделиться видеозаписью с подписчиками, которые пропустили эфир. Разработчики оставили возможность записать как видео со звуком, так и просто звук. В случае с видео поддерживается запись в вертикальном и горизонтальном форматах, готовая запись сохраняется в чате «Избранное».
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Обновлённая версия Telegram начала распространяться на устройствах под управлением iOS и Android.
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