«Одна доминошка — следом все падают».

Позавчера случился масштабный сбой в работе сервисов Facebook, Instagram и WhatsApp. Пользователям одноименных приложений на протяжении нескольких часов приходилось мириться с ситуацией, когда авторизация и возможность отправки сообщений были недоступны. Неудивительно, что за это время аудитория мессенджера Telegram выросла на 70 миллионов человек. Соответствующую информацию обнародовало издание Forbes со ссылкой на заявление Павла Дурова, основателя Telegram.

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Дуров также отметил, что его команда достойно справилась с наплывом пользователей, а сам Telegram продолжал работать даже в моменты высочайших нагрузок на серверы. «Вчера в Telegram произошел рекордный рост регистрации и активности пользователей. Ежедневные темпы роста Telegram на порядок превысили норму, и за один день мы приняли больше 70 млн беженцев с других платформ», — заявил он.

Дуров призвал тех, кто уже пользуется Telegram, поприветствовать новичков и помочь им «обустроиться». «Убедитесь, что они останутся здесь и поймут, почему Telegram на несколько световых лет опережает конкурентов», — написал основатель мессенджера. К слову, отдельные группы пользователей из Северной и Южной Америки могли наблюдать падение скорости работы сервиса из-за резко возросшего количества регистраций, но длилось это недолго.

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Напомним, сам глобальный сбой в работе Facebook, Instagram и WhatsApp случился 4 октября. Глава Facebook Марк Цукерберг поспешил извинился перед пользователями за доставленные неудобства, группа инженеров компании объяснила сбой «некорректными изменениями конфигурации магистральных маршрутизаторов».