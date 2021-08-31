Telegram скачали более 1 миллиарда раз
Настало время обратиться к данным аналитической компании Sensor Tower, которая смогла определить, что популярное приложение для обмена сообщениями Telegram было скачано более 1 миллиарда раз. В отчёте аналитиков указывается, что приложение пользуется наибольшей популярностью в Индии — на этот регион приходится более 22% установок. Следом за Индией ожидаемо идут Россия и Индонезия — у них, соответственно, 10 и 8% установок.
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Только в первой половине текущего года Telegram скачали более 214 миллионов раз, что на 61% больше показателей по прошлому году. Но здесь важно понимать, что количество скачиваний — не есть количество активных пользователей. Если верить Sensor Tower, то на начало текущего года пользовательская база Telegram превысила отметку в 500 миллионов.
Всплеск популярность Telegram объяснить не так уж трудно: пандемия, переход на «удалёнку» и, что немаловажно, изменённая политика конфиденциальности другого популярного мессенджера WhatsApp.
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Telegram был запущен в конце 2013 года, это пятнадцатое приложение в мире, которое смогло преодолеть отметку в 1 миллиард скачиваний. В списке лидеров значатся Facebook, Instagram, WhatsApp, Netflix и другие.
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