Как известно, скандал в Blizzard стоил карьеры многим её теперь уже бывшим сотрудникам. Среди таких разработчиков с приставкой «экс» — геймдиректор Diablo IV Луис Баррига, покинувший команду летом этого года. Впрочем, долго без «верхушки» команда разработчиков Diablo IV не находилась: сегодня Blizzard объявила о том, что новым геймдиректором проекта стал Джо Шели.
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У Шели богатая история в Blizzard, и вся она позитивная. Во-первых, Шели отвечал за успешные дополнения к World of Warcraft, а именно — The Burning Crusade, Cataclysm, Wrath of the Lich King и Mists of Pandaria. Во-вторых, Шели работал одним из дизайнеров игровых систем дополнения Reaper of Souls для Diablo III, так что с франшизой знаком не понаслышке.
Когда нам следует ожидать релиза Diablo IV, впрочем, до сих пор неизвестно. В прошлом месяце, напомним, Blizzard выпустила ремастер Diablo II, получивший в основном положительные оценки прессы и игроков и укрепивший надежду геймеров на то, что Blizzard не разучилась работать.