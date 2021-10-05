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Редакция
Новости Software Михаил Андреев
Экс-руководитель PlayStation усомнился в возможности выхода игр внутренних студий Sony на PC одновременно с консолями
Да мы тоже сомневаемся.
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Не секрет, что последнее время в игровом крыле Sony наблюдаются «демократические преобразования», следствием которых стала возможность выпуска некогда эксклюзивных для PlayStation игр на других платформах — в частности, на PC. Пользователи «царской» платформы уже смогли отведать Horizon Zero Dawn и Days Gone, а в перспективе смогут сыграть и в Uncharted 4 вместе с самостоятельным дополнением The Lost Legacy. Всё это, конечно, замечательно, если бы не одно «но»: между релизами на PlayStation и PC проходят долгие годы. Возможно ли такое, что игры внутренних студий Sony будут выходить и на PlayStation, и на PC одновременно?

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Экс-руководитель PlayStation Шон Лейден считает, что такая вероятность крайне низка. Дело в том, что в стратегию Sony входит максимизация продаж именно на PlayStation, а спустя два и больше лет после выхода игра может посетить и другие платформы, не причинив вреда продажам на приоритетной системе и вдобавок ещё поспособствовав привлечению новой аудитории.

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Хотя Лейден и считает вероятность одновременного выхода игр на PlayStation и PC низкой, он всё же рассуждает логично и помнит, что никогда не стоит говорить «никогда». Нынешний глава PlayStation Studios Герман Хульст, к слову, придерживается похожего с Лейденом мнения и уточняет, что эксклюзивы по-прежнему остаются важнейшей частью стратегии игрового подразделения Sony.

#sony
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