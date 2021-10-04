Неужели что-то действительно новенькое?

Разработчики из Blizzard готовятся запустить бесплатный ролевый режим «Наёмники» для карточной игры Hearthstone, его выход запланирован на 12 октября. Мы писали о нём в прошлой заметке, а сейчас настало время разобрать новый ролик со всеми подробностями от команды создателей.

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Итак, в «Наёмниках» игрокам нужно собрать отряд для последующей его отправки на выполнение PvE-заданий. Перед отправлением в боевой поход игрок сперва проводит некоторое время в лагере, подбирая для себя задания и обустраивая поселение (такое тут тоже будет). Игрок выбирает в лагере задание (сложность настраивается) и отправляется на его выполнение. Второстепенные задания будут генерироваться в режиме случайным образом, но важно убить босса.

Режим «Наёмники», как утверждают его создатели, привносит в Hearthstone не только элементы RPG, но и roguelike. Вместо колоды карт игроку нужно собирать команды наёмников, чьи силы будут постепенно расти. Выполняя различные поручения, игрок будет выслеживать опасных преступников в постоянно меняющихся подземельях и осваивать новую боевую систему.

В режиме «Наёмники» игроку предстоит с боями исследовать подземелья а также вербовать и усиливать легендарных персонажей Warcraft. За победы тут выдают опыт и монеты, которые важно тратить на снаряжение идеальной команды. В отряде игрока будет шесть наёмников, но в бою может быть только трое. В рамках схватки они могут менять друг друга по истечению очков здоровья или после применения специального заклинания. Уже на старте режима разработчики пообещали добавить 50 наёмников из числа персонажей игр Blizzard — не только Warcraft, к слову.

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Ещё разработчики показали пакеты предзаказа, которые можно приобрести на официальном сайте. А за оформление подписки World of Warcraft на 6 месяцев полагается: комплект двух дополнений, 30 комплектов режима «Наёмники», пропуск и кое-что ещё.