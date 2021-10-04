В рамках выставки The Tokyo Game Show 2021 компания Camera Game анонсировала Arise of Awakener — ролевую игру с видом от третьего лица. По случаю анонса студия-разработчик выпустила анонсирующий трейлер, но подробностей пока представлено ничтожно мало. В проекте будет стандартное для жанра разделение по классам персонажей: лучник, воин и маг. Как вы понимаете, действие Arise of Awakener происходит в привычном для жанра фэнтезийном сеттинге.
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В анонсирующим трейлере в глаза также бросается разнообразие врагов и рас персонажей. Герой сможет использовать лошадей для перемещения по локациям. И драконы — тут есть драконы, которым будет уделено отдельное внимание. Динамичная боевая система тоже на месте, но это обязательное условие для проектов такого класса. Разработчики упомянули в момент анонса, что Arise of Awakener предложит игроку возможность поиска и сбора ресурсов с последующим крафтом нужных вещей и элементов экипировки.
Arise of Awakener запланирована к релизу на 2023 год, среди целевых платформ есть PC, PlayStation 4 и PlayStation 5.