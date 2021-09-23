Новое геймплейное видео Marvel’s Guardians of The Galaxy: боевая система, диалоги и спецэффекты
Издание Game Informer опубликовали ролик с игровым процессом экшена Marvel’s Guardians of The Galaxy, с помощью которого можно познакомиться со здешней боевой системой и космическим кораблём Милано. Последний должен стать центральным «хабом» для главных героев. Разработчики также показали, как сильно может повлиять выбор реплики в здешних диалогах.
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Напомним, Marvel’s Guardians of The Galaxy — одиночный проект, который, при всей схожести с провальной Marvel’s Avengers, имеет больше шансов на успех. Разработкой игровых «Стражей галактики» занимается студия Eidos Montreal, которую мы знаем по дилогии новых Deus Ex.
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Релиз Marvel’s Guardians of The Galaxy должен состояться 26 октября на PC, Xbox и PlayStation.
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