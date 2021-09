Издание Game Informer опубликовали ролик с игровым процессом экшена Marvel’s Guardians of The Galaxy, с помощью которого можно познакомиться со здешней боевой системой и космическим кораблём Милано. Последний должен стать центральным «хабом» для главных героев. Разработчики также показали, как сильно может повлиять выбор реплики в здешних диалогах.

Напомним, Marvel’s Guardians of The Galaxy — одиночный проект, который, при всей схожести с провальной Marvel’s Avengers, имеет больше шансов на успех. Разработкой игровых «Стражей галактики» занимается студия Eidos Montreal, которую мы знаем по дилогии новых Deus Ex.

Релиз Marvel’s Guardians of The Galaxy должен состояться 26 октября на PC, Xbox и PlayStation.