За последние несколько лет THQ Nordic завоевала репутацию издательства, которое прибирает к рукам все студии и франшизы, которые хорошо и плохо лежат. Как итог, под крылом издательства теперь согрето такое количество коллективов и игровых серий, что единовременно в производстве находятся десятки самых разных игр. В частности, под занавес своего вчерашнего цифрового шоу THQ Nordic отметила, что сейчас в производстве у неё находится 42 игровых проекта, и это не включая (почему-то) проекты студии HandyGames.

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Примечательно, что 28 из них ещё даже не были формально анонсированы. Вчера несколькими «таинственными» играми, к слову, стало меньше: THQ Nordic официально представила ремейк Destroy All Humans 2, Outcast 2 A New Beginning, Jagged Alliance 3 и новую игру про «Губку Боба».

реклама As of today, THQ Nordic (@handy_games not included) has 42 games in development, thereof 28 still unannounced AFTER this showcase.



Thank you for watching! #10YearsTHQNordic — THQ Nordic (@THQNordic) September 17, 2021

Масштаб деятельности издательства поражает; остаётся лишь надеяться, что уровень качества будет столь же впечатляющим.