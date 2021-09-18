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В производстве у THQ Nordic находятся 42 игры, из них 28 — неанонсированные

Серьёзные масштабы производства.
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За последние несколько лет THQ Nordic завоевала репутацию издательства, которое прибирает к рукам все студии и франшизы, которые хорошо и плохо лежат. Как итог, под крылом издательства теперь согрето такое количество коллективов и игровых серий, что единовременно в производстве находятся десятки самых разных игр. В частности, под занавес своего вчерашнего цифрового шоу THQ Nordic отметила, что сейчас в производстве у неё находится 42 игровых проекта, и это не включая (почему-то) проекты студии HandyGames.

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Примечательно, что 28 из них ещё даже не были формально анонсированы. Вчера несколькими «таинственными» играми, к слову, стало меньше: THQ Nordic официально представила ремейк Destroy All Humans 2, Outcast 2 A New Beginning, Jagged Alliance 3 и новую игру про «Губку Боба».

Масштаб деятельности издательства поражает; остаётся лишь надеяться, что уровень качества будет столь же впечатляющим.

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В производстве у THQ Nordic находятся 42 игры, из них 28 — неанонсированные
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