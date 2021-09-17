Официальный анонс Destroy All Humans 2 Reprobed под Rammstein — Amerika
Несколько дней назад PlayStation уже случайно проболталась о существовании ремейка Destroy All Humans! 2, и логично было предположить, что официальный анонс состоится в рамках цифрового шоу, посвящённого десятилетию издательства THQ Nordic. Так оно и случилось: нам показали анонсирующий трейлер-пародию на клип Rammstein — Amerika, а также небольшой геймплейный видеоролик, тот самый, что просочился в Сеть с подачи PlayStation.
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Ремейк создаётся для PC и консолей текущего поколения, то есть, PlayStation 5 и Xbox Series. Ожидайте продолжение приключений пришельца, прибывшего на Землю собирать ДНК местных живых существ, дабы помочь своей собственной расе.
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