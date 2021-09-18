Разработчики из Purple Lamp Studios совместно с THQ Nordic анонсировали SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake — приключенческую игру про Губку Боба и Патрика, в которой герои сначала ломают реальность, а потом всё пытаются вернуть обратно.

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По здешнему сюжету, Боб и Патрик начинают использовать слёзы русалки для исполнения желаний. Позже герои открывают порталы в другие измерения с пиратами, ковбоями и другими штуками.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake сможет предложить игрокам встречу с полюбившимися героями мультсериала, 30 костюмов для главного героя, путешествие по семи мирам и многое другое.

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SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake должна выйти на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Даты релиза у проекта пока нет.