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Другое

Анонсирована SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake — приключенческая игра с героями известнейшего мультсериала

Губка Боб и Патрик ломают реальность.
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Разработчики из Purple Lamp Studios совместно с THQ Nordic анонсировали SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake — приключенческую игру про Губку Боба и Патрика, в которой герои сначала ломают реальность, а потом всё пытаются вернуть обратно.

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По здешнему сюжету, Боб и Патрик начинают использовать слёзы русалки для исполнения желаний. Позже герои открывают порталы в другие измерения с пиратами, ковбоями и другими штуками.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake сможет предложить игрокам встречу с полюбившимися героями мультсериала, 30 костюмов для главного героя, путешествие по семи мирам и многое другое.

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SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake должна выйти на PC, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Даты релиза у проекта пока нет.

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Теги

thq nordic purple lamp studios spongebob squarepants the cosmic shake
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Сейчас обсуждают

Дмитрий
13:39
Отличная игра для ваших 3090 посоны скоро тока такие будут)
Анонсирована SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake — приключенческая игра с героями известнейшего мультсериала
Me4tatelI&gt;
13:37
когда на улице не разбираясь будут стрелять во всех кто на улице попадается и попадут в тебя ты главное не расстраивайся, ведь они просто выполняют приказ
Википедия заблокировала аккаунты 7 редакторов по подозрению в связях с китайским правительством
Me4tatelI&gt;
13:36
почему то в вашей версии страницы статьи печатается тольк пу пропоганда это наверное очень передает дух свободы как ты собираешься писать все точки зрения если одна сторона говорит на белое черное?
Википедия заблокировала аккаунты 7 редакторов по подозрению в связях с китайским правительством
Дмитрий
13:35
Сейчас самая нормальная покупка это 6900 на ку там целую кучу подвезли. выгребают там цена аж до 110к просела. с налогами менее 130
AMD может в 2 раза поднять цены на видеокарты – Radeon RX 7950ХТ $1999 vs GeForce RTX 4090 $2999
Slabachok
13:32
Величайшее произведение всех времён и народов. И это не сарказм.
Анонсирована SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake — приключенческая игра с героями известнейшего мультсериала
Дмитрий
13:30
им еще целый год этими сказками кормить толпу
Преемница NVIDIA GeForce RTX 3090 окажется в два с лишним раза быстрее
Дмитрий
13:29
у сонек и у самсунгов у них встроеная функция игры чтобы снизить импутлаг. Я играл на телике норм там. не раздражает
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Дмитрий
13:28
я себе тоже на днях купил 32 дюйма 4к отличная плотность
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Конрад Кёрз
13:28
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там всё тоже самое. даж хуже. Там люди умеют считать деньги и если видеокарта в прошлом году как 1650 стоила одних денег а сейчас в 3 раза дороже, то это сразу замечают, ибо лохов нет такое брать ...
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