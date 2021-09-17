Много слухов погуляло по Интернету касательно возможного существования Outcast 2 — сиквела культовой классики 1999 года выпуска — но сегодня в рамках цифрового шок THQ Nordic все эти слухи перестали иметь смысл. Встречаем, Outcast 2 A New Beginning вместе с сопутствующим видеороликом.

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По сюжету, наш главный герой, Каттер Слэйд, воскресает при помощи могущественных йодов и возвращается на планету Адельфа, которую ему предстоит спасти от порабощения роботами-захватчиками.

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Обещаны нелинейная история, огромный безграничный мир, где на каждом шагу таится опасность, богатая кастомизация оружия, ну и, естественно, супергеройский сюжет, в рамках которого один человек может изменить судьбу целого народа и планеты.

Релиз состоится «скоро» и исключительно на современных игровых платформах — PC, PlayStation 5 и Xbox Series.