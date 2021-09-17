Серия Jagged Alliance, в особенности её вторая часть, по праву является одной из самых любимых на постсоветском пространстве. Потрясающий уровень проработки для игры конца 1990-х, богатый арсенал, харизматичные наёмники и возможность спасти угнетённых очередным диктатором — всё это удивительным образом сложилось в высочайшей степени реиграбельный продукт.

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К сожалению, с тех пор разработчиками игр предпринималось огромное количество попыток «воскрешения» серии, но всё было впустую. Возможно, разорвать порочный цикл неудач сможет анонсированное сегодня в рамках цифрового шоу THQ Nordic продолжение — Jagged Alliance 3.

Действие Jagged Alliance 3 развернётся в вымышленном государстве третьего мира под названием Гранд-Чиен. Местный президент пропал без вести, а без верховной власти государство тут же свалилось в пучину хаоса. Установить контроль над Гранд-Чиеной и её природными ресурсами стремится военная группировка «Легион». Семья пропавшего президента при содействии корпорации «Адонис» связывается с нами и предлагает нам ответственное задание — вернуть президента и навести в Гранд-Чиене порядок.

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Как и в предыдущих частях серии, нам придётся собрать отряд наёмников, который сможет преодолеть все сложности и освободить государство. Заявлен богатый арсенал доступного вооружения, большой выбор наёмников, среди которых и старые знакомые, ну и классический режим пошаговых сражений. При желании Jagged Alliance 3 можно будет пройти в совместном режиме.

Дата выхода пока не обозначена. Платформа — PC. За разработку отвечают мастера-стратеги из Haemimont Games.