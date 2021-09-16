Techland чуть подробнее рассказала об оружии в Dying Light 2
Несмотря на то, что Dying Light 2 задержится на пару месяцев относительно объявленной ранее даты, переставать снабжать нас подробностями проекта разработчики не собираются. Сегодня, например, Techland опубликовала новых выпуск из цикла Dying to Know More. Главной темой свежего ролика стало оружие; вернее, его преображение со времён первой Dying Light.
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Как известно, события Dying Light и Dying Light 2 разделяют двадцать лет. За это время изменились монстры, выжившие, ну и, как следствие, оружие. Если раньше оружие представляло собой обычные бытовые вещи, усиленные в кустарных условиях, то в сиквеле... мало что поменялось — изменились лишь масштабы производства. Нам также придётся собирать вооружение из барахла, благодаря чему возникают самые безумные и невероятные дизайны.
В Dying Light 2 будет и технологичное оружие, но найти его сложно, а держать в рабочем состоянии — ещё сложнее. В основном придётся орудовать подручными усиленными предметами. Как и в оригинале, в сиквеле оружие будет разделяться на уровни качества: чем качественнее оружие, тем дольше оно прослужит. Готовящееся сломаться оружие будет издавать характерные звуки, так что врасплох вас ситуация с износившимся вооружением застать не должна.
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Кроме того, для каждой задачи следует применять конкретное оружие: поразить мелкие и подвижные цели из лука, например, будет если не невозможно, то очень близко к невозможности. Большую роль будут играть гранаты: противников много, и не всегда с ними можно будет справиться с помощью холодного оружия.
Всего в Dying Light 2 представлено около двухсот видов различного вооружения, и Techland безмерно этим гордится. Напоминаем, что теперь Dying Light 2 запланирована к релизу 4 февраля. Если релиз опять перенесут, не удивимся, но хотелось бы сглазить.
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