Вчера Remedy официально опубликовала первый трейлер Alan Wake Remastered, в котором можно взглянуть на графические улучшения в обновлённой версии культовой игры. В отсутствие сравнения «до/после» наглядность подобного видеоролика стремится к нулю, поэтому в дело вступил хорошо известный постоянным читателям нашей редакционной новостной ленты энтузиаст Cycu1, который не поленился и сравнил кадры из трейлера ремастера с кадрами из оригинальной Alan Wake в тех же локациях.

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Получилось достаточно интересно: отчётливо прослеживается более современное и приятное освещение, более детализированные модели, а также ощутимо сократившееся количество «мыла».

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Релиз Alan Wake Remastered назначен на 5 октября. С системными требованиями можно ознакомиться здесь.