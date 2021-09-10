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Энтузиаст сравнил кадры Alan Wake Remastered с оригинальной игрой

Разница, в основном, в освещении.
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Вчера Remedy официально опубликовала первый трейлер Alan Wake Remastered, в котором можно взглянуть на графические улучшения в обновлённой версии культовой игры. В отсутствие сравнения «до/после» наглядность подобного видеоролика стремится к нулю, поэтому в дело вступил хорошо известный постоянным читателям нашей редакционной новостной ленты энтузиаст Cycu1, который не поленился и сравнил кадры из трейлера ремастера с кадрами из оригинальной Alan Wake в тех же локациях.

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Получилось достаточно интересно: отчётливо прослеживается более современное и приятное освещение, более детализированные модели, а также ощутимо сократившееся количество «мыла».

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Релиз Alan Wake Remastered назначен на 5 октября. С системными требованиями можно ознакомиться здесь.

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Лента материалов раздела

Энтузиаст сравнил кадры Alan Wake Remastered с оригинальной игрой
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Gen Tur
13:26
Мальчик, доставка 2000 руб, если что. Налог считается от разницы, а не от цены. А ржут лошади. В общем, иы не в теме, поэтому прощай.
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Evgeniy Som
13:26
идиотик ты дату этого фейка видел? Северный поток 2 как раз закончил строительство ))) так что можешь удавиться идиотик, Украина больше не копейки от газпрома не получит )))))))
Энтузиаст сравнил кадры Alan Wake Remastered с оригинальной игрой
ev_rus
13:25
И снова фильтр добавили и освещение. Это же надо, какая страстная мода пришла перекрашивать, перепевать, добавлять фильтры и освещение. А смысл всего глобально лишь один - продать старые популярные пр...
Энтузиаст сравнил кадры Alan Wake Remastered с оригинальной игрой
Spambomber11
13:25
Ага, пожалейте бедненького несчастного говномайнеришку! И Зелота до кучи.
Майнер поделился проблемами фермы из 30 видеокарт GeForce GTX 1660 Super за 12 месяцев
h2o
13:21
лет через пять посмотрим на каком сокете буду. ддр5 отшлифуют, а там видно будет. там за горизонтом нвидиа грозит своими проциками
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kalakawa
13:21
несмотря на большое потребление конкретно охладить это дело думаю будет просто за счет большого кристала
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Николай Тищенко
13:20
И еще цены на 20% поднимут. Ай молодца.
TSMC в августе последовательно увеличила выручку на 10,3%
ev_rus
13:20
Текстуры то довольно примитивные, как и рельефность, растительность пластмассовая четырехугольная, как и в RDR2 никуда особо то не делись. Лишь освещением современным пытаются отыграть.
Ведьмак 3 запустили в разрешении 8К с трассировкой лучей и впечатляющими эффектами Next Gen
terenty79
13:19
начинаеся. очередной бесполезный паразит, выложил бемысленное и бесполезное поделие.
Энтузиаст сравнил кадры Alan Wake Remastered с оригинальной игрой
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