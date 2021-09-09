В рамках мероприятия PlayStation Showcase студия Remedy показала первый трейлер анонсированного на днях ремастера Alan Wake и огласила точную дату его выхода. Вновь примерить на себя шкуру писателя Алана Уэйка с фонариком, но теперь уже в гораздо более привлекательном графическом исполнении, можно будет уже с 5 октября.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упала на порядок при обвале Эфира Большое снижение цен на RTX 3060 - смотри RTX 3060 Ti Gigabyte дешевеет в Ситилинке Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Напомним, что Alan Wake Remastered порадует в целом улучшенной графикой, обновлённой моделью главного героя, поддержкой разрешения 4K и других технологий и функций, без которых сегодня трудно представить современную игру.