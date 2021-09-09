Alan Wake Remastered выйдет 5 октября, смотрим первый трейлер
В рамках мероприятия PlayStation Showcase студия Remedy показала первый трейлер анонсированного на днях ремастера Alan Wake и огласила точную дату его выхода. Вновь примерить на себя шкуру писателя Алана Уэйка с фонариком, но теперь уже в гораздо более привлекательном графическом исполнении, можно будет уже с 5 октября.
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Напомним, что Alan Wake Remastered порадует в целом улучшенной графикой, обновлённой моделью главного героя, поддержкой разрешения 4K и других технологий и функций, без которых сегодня трудно представить современную игру.
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