В EGS появились системные требования Alan Wake Remastered: GeForce GTX 1060 и Core i7-3770 должно хватить
Параллельно со стартом предварительных заказов на Alan Wake Remastered также стали известны и её системные требования. Составить их можно было лучше, полнее, но, учитывая, что для адекватного воспроизведения ремастера хватит и средненького компьютера 5-летней давности, особая тщательность в данном вопросе и не нужна.
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Поехали, минимальные системные требования:
- процессор: Intel Core i5-3340 или эквивалентный;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или эквивалент от AMD с 2 гигабайтами набортной памяти;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные системные требования:
- процессор: Intel Core i7-3770 или эквивалентный;
- 16 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или эквивалент от AMD с 4 гигабайтами набортной памяти;
- операционная система Windows 10.
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Напоминаем, релиз Alan Wake Remastered назначен на 5 октября.
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