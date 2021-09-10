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В EGS появились системные требования Alan Wake Remastered: GeForce GTX 1060 и Core i7-3770 должно хватить

Судя по требованиям, ремастер хиленький выходит. Но «будем посмотреть».
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Параллельно со стартом предварительных заказов на Alan Wake Remastered также стали известны и её системные требования. Составить их можно было лучше, полнее, но, учитывая, что для адекватного воспроизведения ремастера хватит и средненького компьютера 5-летней давности, особая тщательность в данном вопросе и не нужна.

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Поехали, минимальные системные требования:

  • процессор: Intel Core i5-3340 или эквивалентный;
  • 8 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 960 или эквивалент от AMD с 2 гигабайтами набортной памяти;
  • операционная система Windows 10.

Рекомендованные системные требования:

  • процессор: Intel Core i7-3770 или эквивалентный;
  • 16 Гбайт оперативной памяти;
  • видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1060 или эквивалент от AMD с 4 гигабайтами набортной памяти;
  • операционная система Windows 10.

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Напоминаем, релиз Alan Wake Remastered назначен на 5 октября.

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hendehog
12:09
В играх оно сольёт даже 9600K.
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Leonid Shagidullin
12:09
Прорекламировать себя имиджем "хороших парней"? Тем более что это будет бесплатно.
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
Просто Хомяк
12:06
Вопрос в том, какое понадобится охлаждение даже для 12600K.
Процессоры Intel Alder Lake будут стоить $203-599
Kozma
12:04
Если смог купить RTX3090, то и 8к моник купишь.
Ведьмак 3 запустили в разрешении 8К с трассировкой лучей и впечатляющими эффектами Next Gen
shanghai100500
12:03
бывают
Ретроклокинг: самый быстрый 486-й CPU
Winssy
12:01
Нет там схожего уровня. Убери три-четыре игры заточенные под АМД и получишь среднее отставание 6700xt в районе 10% по всем остальным играм. 6700xt ближе к 3060ti, чем к 3070.
Видеокарта Intel Xe-HPG будет конкурентом для AMD Radeon RX 6700 XT и NVIDIA RTX 3070
AbcSedoy
11:59
Core2Duo от 11900K отличается очень сильно А такого хлама , поверь , еще ОЧЕНЬ много где стоит
Microsoft подробно рассказала, как удалось сделать Windows 11 быстрее, чем Windows 10
Кукурузный Штеуд
11:57
Скорости не забудь переключать, с gear 1, 2 и 4
Процессоры Intel Alder Lake будут стоить $203-599
Синий не фанат
11:53
В этом я с вами согласен у красных слишком низкий уровень интеллекта
Core i9-12900K обошёл Ryzen 9 5950X на 25% в одноядерном тесте Geekbench
Fevriii
11:52
Большинство сидит на 1066 или 2060, а кто то успел купить 3060. А майнеры скупают их пачками и теперь подумай зачем видии что то делать, когда карты разлетаются как пирожки.
Обновленные видеокарты Geforce RTX 30 выйдут в январе, а RTX 40 в 4-м квартале 2022 года
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