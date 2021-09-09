Рекомендованные системные требования Life is Strange True Colors оказались максимально щадящими
Завтра состоится релиз Life is Strange True Colors. Представители Deck Nine и Square Enix, по всей видимости, решили, что системные требования у их творения настолько незначительные, что заранее подготавливать потенциальных игроков к публикации данной информации не стоит. И, надо признать, правильно считают: для запуска и воспроизведения Life is Strange True Colors вполне хватит совсем хиленького компьютера даже по меркам 9—10-летней давности.
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Сами посудите; вот, например, минимальные требования:
- процессор: AMD Phenom II X4 965 или Intel Core i5-2300;
- 6 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon HD 7790 или NVIDIA GeForce GTX 750 Ti;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
Рекомендованные требования тоже могут вызвать лишь улыбку:
- процессор: AMD FX-8350 или Intel Core i5-3470;
- 8 Гбайт оперативной памяти;
- видеокарта: AMD Radeon RX 590 или NVIDIA GeForce GTX 1060;
- 30 Гбайт свободного пространства на накопителе;
- операционная система Windows 10.
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Особняком стоят разве что сверхвысокие требования при условии воспроизведения игры на «кинематографических» настройках качества, в разрешении 4K и при включённой трассировке лучей (да, она даже здесь имеется). В этом случае вам понадобится процессор Intel Core i7-7700 или AMD Ryzen 5 2500X, 16 Гбайт оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 или AMD Radeon RX 6800 XT.
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