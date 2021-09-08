MechWarrior 5 Mercenaries в этом месяце выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5
Боевик MechWarrior 5 Mercenaries продолжает терять различные степени своей эксклюзивности. Сегодня, например, разработчики из BattleTech совместно с Sony поделились радостным известием: 23 сентября пятая номерная часть франшизы выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.
реклама
Данное событие особенно знаменательно тем, что это первая за двадцать лет игра серии MechWarrior, выходящая на консолях от Sony. Возвращение вполне можно назвать грандиозным, поскольку на PlayStation 5 игра будет полностью поддерживать функции и особенности контроллера DualSense. Крупное дополнение Heroes of the Inner Sphere также в наличии.
Напомним, MechWarrior 5 Mercenaries вышла в свет в конце 2019 года после череды досадных переносов релиза по различным причинам — от неожиданной временной эксклюзивности для EGS до необходимости доработки. До Steam игра добралась только в конце мая этого года, где получила очень высокие пользовательские оценки.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила