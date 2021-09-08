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MechWarrior 5 Mercenaries в этом месяце выйдет на PlayStation 4 и PlayStation 5

Грандиозное возвращение серии на консоли от Sony.
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Боевик MechWarrior 5 Mercenaries продолжает терять различные степени своей эксклюзивности. Сегодня, например, разработчики из BattleTech совместно с Sony поделились радостным известием: 23 сентября пятая номерная часть франшизы выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.

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Данное событие особенно знаменательно тем, что это первая за двадцать лет игра серии MechWarrior, выходящая на консолях от Sony. Возвращение вполне можно назвать грандиозным, поскольку на PlayStation 5 игра будет полностью поддерживать функции и особенности контроллера DualSense. Крупное дополнение Heroes of the Inner Sphere также в наличии.

Напомним, MechWarrior 5 Mercenaries вышла в свет в конце 2019 года после череды досадных переносов релиза по различным причинам — от неожиданной временной эксклюзивности для EGS до необходимости доработки. До Steam игра добралась только в конце мая этого года, где получила очень высокие пользовательские оценки.

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