Боевик MechWarrior 5 Mercenaries продолжает терять различные степени своей эксклюзивности. Сегодня, например, разработчики из BattleTech совместно с Sony поделились радостным известием: 23 сентября пятая номерная часть франшизы выйдет на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.

реклама

анонсы и реклама Недорогая MSI RTX 3060 в Ситилинке RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде

Данное событие особенно знаменательно тем, что это первая за двадцать лет игра серии MechWarrior, выходящая на консолях от Sony. Возвращение вполне можно назвать грандиозным, поскольку на PlayStation 5 игра будет полностью поддерживать функции и особенности контроллера DualSense. Крупное дополнение Heroes of the Inner Sphere также в наличии.

Напомним, MechWarrior 5 Mercenaries вышла в свет в конце 2019 года после череды досадных переносов релиза по различным причинам — от неожиданной временной эксклюзивности для EGS до необходимости доработки. До Steam игра добралась только в конце мая этого года, где получила очень высокие пользовательские оценки.